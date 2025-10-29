Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 14:31 Viktor Jónsson fagnar einu af tíu mörkum sínum í sumar en hann hefði auðveldlega getað skorað miklu fleiri mörk. Vísir/Anton Brink Skagamaðurinn Viktor Jónsson var í sérflokki í Bestu deild karla í fótbolta í sumar þegar kemur að því að klúðra dauðafærum. Opta-tölfræðiþjónustan heldur utan um tölfræði Bestu deildarinnar og tekur meðal annars saman nýtingu á dauðafærum. Viktor og félagar í Skagaliðinu björguðu sér frá falli úr deildinni með frábærum endaspretti. Viktor skoraði tíu mörk í 25 leikjum en þau hefðu getað verið svo miklu fleiri ef marka má tölfræði Opta. Viktor klúraði 23 dauðafærum í sumar eða næstum því einu slíku færi í leik. Hann var níu dauðafærum á undan næstu mönnum sem voru KR-ingurinn Eiður Gauti Sæbjörnsson og FH-ingurinn Sigurður Bjartur Hallsson með fjórtán klúður hvor. Á eftir þeim kom Valsmaðurinn Tryggvi Hrafn Haraldsson með þrettán klúður og Valdimar Þór Ingimarsson með ellefu klúður. Viktor reyndi alls 75 skot í sumar og þar af fóru 26 þeirra á markið. Viktor varð í öðru sæti á sama lista árið áður en þá klúðraði hann 22 dauðafærum eða fimm færri en markakóngurinn Benoný Breki Andrésson sem endaði efstur með 27 klúður. Skagamenn voru í öðru sæti yfir flest klúðruð dauðafæri með 53 en Víkingar voru efstir með 59 klúður og KR-ingar komu síðan í þriðja sætinu með 48 klúður. Það lið sem klúðraði fæstum dauðafærum var aftur á móti lið Aftureldingar með 21. Vestramenn klúðruðu 26 dauðafærum eins og Blikar. Víkingar sköpuðu sér alls 101 dauðafæri í sumar eða ellefu meira en næsta lið sem var Valur. Afturelding rak lestina með aðeins 41 skapað dauðafæri. Flest klúðruð dauðafæri í Bestu deild karla 2025: 1. Viktor Jónsson, ÍA 23 2. Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR 14 2. Sigurður Bjartur Hallsson, FH 14 4. Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val 13 5. Valdimar Þór Ingimundarson, Víkingi 11 6. Ómar Björn Stefánsson, ÍA 10 6. Matthias Præst, KR 10 8. Nikolaj Hansen, Víkingi 9 8. Emil Atlason, Stjörnunni 9 8. Ásgeir Sigurgeirsson, KA 9 Besta deild karla ÍA Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Íslenski boltinn Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Fótbolti Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Enski boltinn Fleiri fréttir Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Tekur við af læriföður sínum Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Sjá meira