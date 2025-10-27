„Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 27. október 2025 18:47 Ingibjörg skoraði annað marka Íslands gegn Norður-Írlandi ytra. Sýn Miðvörðurinn Ingibjörg Sigurðardóttir skoraði annað marka Íslands í 2-0 sigri á Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta. Hún var sátt með sigurinn og markið. „Nokkuð ánægð, fínt skref fyrir okkur. Spila við þjóð þar sem við erum mikla meira með boltann, eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina.“ Ingibjörg var á skotskónum í leiknum, hennar þriðja landsliðsmark í 79 leikjum. Öll þrjú hafa hins vegar komið á síðustu 15 mánuðum. „Kom flottur bolti frá Karó (Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur). Fannst ég ekki þurfa að gera mikið en að hoppa upp og fá hann í hausinn. Gaman að skora,“ sagði Ingibjörg hógvær. Klippa: „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Þegar blaðamann Sýnar og Vísis bar að garði var Ingibjörg að ræða við Tom Goodall, leikgreinanda liðsins. „Við getum talað endalaust, alltaf einhver smáatriði sem hægt er að fara betur í. Gaman að hafa einhvern í staffinu sem hefur jafn mikinn áhuga og maður sjálfur. Ekki að hinir hafi ekki áhuga. Við Tom náum vel saman. Viðtalið við Ingibjörgu má sjá í heild sinni í spilaranum ofar í fréttinni. Síðari leikur Íslands og Norður-Írlands fer fram klukkan 18.00 á morgun, þriðjudag. Fótbolti Landslið kvenna í fótbolta Þjóðadeild kvenna í fótbolta Mest lesið Túfa rekinn frá Val Íslenski boltinn Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Enski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Fótbolti Stefán Kári og Bjarki Fannar tóku báðir Íslandsmet af Arnari Péturs Sport Veðmál rædd í Körfuboltakvöldi: „Bara ævintýralega heimskulegt“ Körfubolti Fleiri fréttir „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Matty Cash afgreiddi City Sjá meira