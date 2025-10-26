Hundruðum gert að rýma vegna grjóthruns í Ósló Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. október 2025 20:02 Karl Johans Gate í Osló. Getty Nokkrar íbúðarblokkir hafa verið rýmdar og á bilinu 300 til 400 manns hefur verið komið fyrir á nálægu hóteli eftir grjóthrun skammt frá Carl Berners-torgi í Ósló. Grjóthrunið féll seinni partinn með hávaða og látum en hættan á öðru og öllu alvarlegra grjóthruni er enn talin mikil. Stór hamar sem skagar fram úr hól á milli íbúðablokka í Hasle-hverfi Óslóar er talinn óstöðugur. Jarðfræðingar eru á vettvangi ásamt viðbragðsaðilum. Rýmingin er yfirstaðin og öllum íbúum blokkanna á skilgreindu hættusvæði hefur verið komið fyrir á hótelinu Radisson Blu Alna. Ein blokkanna er húsnæði fyrir stúdenta og þar eru að auki margar fjölskyldur búsettar. Engar tilkynningar um tjón á húsnæði hafa borist viðeigandi yfirvöldum en einn bíll hlaut minniháttar tjón við grjóthrunið. Samkvæmt umfjöllun Verdens gang stendur talsverður fjöldi fólks með töskur og poka í kuldanum fyrir utan blokkirnar. Í umfjöllun VG er einnig að finna myndskeið sem íbúi náði af grjóthruninu. Norska ríkisútvarpið ræddi við Erdem Kilci sem býr á þriðjuhæð í stúdentablokkinni. Hann sagði hávaðann í skriðunni ólýsanlegan. Hann tók einnig fram að hann hefði lengi haft áhyggjur af hamrinum við gluggann hjá sér. Noregur Mest lesið Nafn mannsins sem lést vegna voðaskots Innlent Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Erlent Er enn að vinna úr því að hafa lifað Innlent Sendiferðabíll í ljósum logum á Reykjanesbraut Innlent Íris segist ekki sækjast eftir sæti í Hafnarfirði Innlent Beittur piparúða í fangaklefa, hótað með rafbyssu og sveltur Innlent Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Innlent Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Erlent Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Erlent Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Innlent Fleiri fréttir Newsom íhugar forsetaframboð Allt undir hjá forsetanum hárprúða Óttast blóðbað við fall síðasta vígis stjórnarhersins í Darfur Bankaerfingi greiðir laun hermanna meðan ríkisstofnanir eru lokaðar Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Tveir handteknir vegna Louvre ránsins Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Ýjar að annarri atrennu að forsetaembættinu Vinstrikonan umdeilda vann sannfærandi sigur á Írlandi Fyrrverandi drottning Taílands er látin Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Fundu verksmiðju fyrir ólögleg þyngdarstjórnunarlyf Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Slepptu kynferðisbrotamanni fyrir mistök Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Vinstrikona gegn ESB og NATO líklegur næsti forseti Írlands Ætlar að flýta hernaðaruppbyggingu í Japan Musk kallar ráðherra heimskan og homma „Við ætlum að drepa þá. Þeir verða, sko, dauðir“ Kvennaverkfall að hefjast og breytingar á lánum Landsbankans Náðaði rafmyntamógúl sem hefur hjálpað rafmyntaveldi Trump Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Villur í dómum sömdum með aðstoð gervigreindar Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna Sjá meira