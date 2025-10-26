„Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. október 2025 21:29 Hlín Eiríksdóttir ræddi við Vísi á Hilton Nordica í dag. Sýn Sport Hlín Eiríksdóttir segir Ísland búa yfir betra liði en Norður-Írland, það sé hins vegar mikið þolinmæðisverk að koma boltanum í netið. Klippa: Norður-Írar reyna á þolinmæði Hlínar Ísland vann fyrri umspilsleik liðanna 2-0 í Norður-Írlandi á föstudag. Liðin mætast svo aftur á þriðjudag, þar sem ræðst hvort Ísland haldi sæti sínu í A-deild Þjóðadeildanna. „Þetta var í fyrsta sinn í svolítinn tíma sem við stjórnum leiknum með bolta. Norður-Írland gaf okkur mikinn tíma til að halda í boltann og lögðust niður. Það er erfitt að brjóta svoleiðis lið niður en við náðum að skora tvö góð mörk og koma okkur í góðu stöðu fyrir seinni leikinn“ sagði Hlín Eiríksdóttir á hóteli landsliðsins í dag, í aðdraganda leiksins gegn Norður-Írlandi á Laugardalsvelli næsta þriðjudag. Miðverðirnir Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir sáu um að skora mörkin fyrir Ísland í fyrri leiknum og sóknarmennirnir mæta því hungraðir í næsta leik. „Að sjálfsögðu, ég held að það sé alltaf hungur í öllum sóknarmönnum að skora mörk, en við skoruðum tvö mörk sem lið og það er allt sem skiptir máli.“ Ólafur Kristjánsson er nýráðinn aðstoðarþjálfari landsliðsins og kemur inn í þjálfarateymið með sérstaka áherslu á sóknarleik. „Hann er búinn að hjálpa okkur að finna leiðir, þríhyrninga úti á köntunum, sem ég held að muni hjálpa okkur að skora fleiri mörk úr opnum leik“ segir Hlín og hefur trú á því að Ísland geti skorað úr opnum leik á þriðjudaginn, frekar en eftir föst leikatriði eins og á föstudaginn. Hún segir Ísland betra lið en Norður-Írland. „Það var ekkert mikil ógn af þeim. Við vorum fljótar að vinna boltann aftur þegar við töpuðum honum, en við getum gert betur. Fundið leiðir til að ógna enn betur að markinu þeirra, við vorum með boltann nánast allan leikinn og sköpuðum slatta af færum. Það síðasta er alltaf að koma boltanum í markið og það er þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi.“ Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Þjóðadeild kvenna í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Real vann í mögnuðum El Clásico Fótbolti Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Enski boltinn Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Fótbolti Matty Cash afgreiddi City Enski boltinn „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Íslenski boltinn Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Nýtt fjölnota íþróttahús KR muni kosta rúma þrjá milljarða Sport Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Fótbolti Fleiri fréttir „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Eggert lagði upp og titilbarátta Brann lifir Tómas og félagar með átta stiga forskot eftir sigur gegn Celtic Mark Kristians gegn gömlu félögunum dugði skammt Vardy skoraði og fór í heljarstökk 38 ára „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Rúmir 800 dagar síðan Man Utd var síðast fyrir ofan Liverpool Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Landsliðskonan á von á barni Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Napoli á toppinn eftir sigur í toppslag „Framtíðin er björt hérna á Skaganum“ „Förum eitt skref til baka en tökum svo tvö fram á við“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Andri Lucas tryggði Blackburn þrjú stig í endurkomusigri Sjá meira