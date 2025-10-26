Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Samúel Karl Ólason skrifar 26. október 2025 08:12 Vladimír Pútin, forseti Rússlands, á fundi með herforingjum sínum í morgun. AP/Forsetaembætti Rússlands Ráðamenn í Rússlandi segjast hafa lokið tilraunum með kjarnorkuknúna eldflaug sem getur einnig borið kjarnorkuvopn. Stýriflaugin á að hafa verið á loft í fimmtán klukkustundir og flogið um fjórtán þúsund kílómetra en Vladimír Pútín, forseti, segir vopnið vera einstakt. Ekkert annað ríki búi yfir sambærilegu vopni. Tilraunaskotið var, samkvæmt Valerí Gerasímóv, varnarmálaráðherra, framkvæmt þann 21. október og að stýriflaugin hafi sýnt umtalsverða getu til að breyta um stefnu á flugi, sem gæti gert henni kleift að komast fram hjá loftvarnarkerfum. Þar sem stýriflaugin á að vera knúin með kjarnorku á drægni hennar að vera svo gott sem ótakmörkuð. Sérfræðingar hafa þó áhyggjur af því að slys geti valdið mikilli geislavirkni. Eldflaugin ber heitið „Burevestnik“ en er kölluð SSC-X-9 Skyfall á Vesturlöndum. Í Bandaríkjunum er hún einnig kölluð „Fljúgandi Chernobyl“ vegna hættunnar á kjarnorkuslysi sem fylgir henni. Rússar höfðu unnið lengi að tilraunaskotinu á norðurslóðum en eldflauginni var skotið frá eyjaklasanum Novaya Zemlya, þar sem vísindamenn Rosatom, rússnesku kjarnorkustofnunarinnar, hafa í áratugi get tilraunir með kjarnorku. Rússneska fréttaveitan RIA hefur eftir Pútín að tilraunirnar með Burevestnik hafi náð öllum þeim markmiðum til stóð að ná. Enn væri þó mikil vinna fyrir höndum við að gera eldflaugarnar tilbúnar í almenna notkun í átökum. Þá sagði hann á fundi með Gerasímóv að eldflaugarnar væru einstakar og nauðsynlegt væri að skoða nánar hvernig hægt væri að skilgreina þær. „Við þurfum að greina hvernig við eigum að nota þær og hefja undirbúning til að koma þessum vopnum til herafla okkar,“ sagði Pútín á fundinum. Putin says Russia successfully tested the 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) — a nuclear-powered, nuclear-capable intercontinental cruise missile with theoretical unlimited range and the ability to evade missile defenses.The missile flew for 15 hours, 14,000 km.Putin claims… pic.twitter.com/diCstSRgzT— Clash Report (@clashreport) October 26, 2025 Russia has successfully tested a long-range nuclear powered cruise missile called the Burevestnik, Gen, Valery Gerasimov tells Putin. He says missile was tested Oct. 21, travelled 14,000 kilometers and was aloft for 15 hours. pic.twitter.com/pkLOe9sq9I— Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 26, 2025

Rússland Vladimír Pútín Norðurslóðir Kjarnorkuvopn Kjarnorka Hernaður Eftirlitskerfið leynilega var búið til með tækni frá Svíþjóð og öðrum Vesturlöndum. 