Grímuklæddur og ofurölvi í slagsmálum Samúel Karl Ólason skrifar 25. október 2025 07:19 Alls voru áttatíu mál eða verkefni voru skráð í kerfi lögreglunnar í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Vilhelm Lögregluþjónar handtóku í nótt mann sem var grímuklæddur og mjög ölvaður. Hann hafði verið að slást í miðbænum en samkvæmt dagbók lögreglu var gat hann ekki valdið sjálfum sér vegna ölvunar og var vistaður í fangaklefa. Talsvert var af minniháttar málum hjá lögreglunni í miðbænum og barst einnig ósk frá leigubílsstjóra eftir aðstoð, vegna ölvaðs farþega sem hann var í vandræðum með. Sá neitaði að greiða og var færður á lögreglustöð. Fjórir gistu í fangageymslu lögreglunnar yfir nóttina. Þá voru margir ökumenn stöðvaðir í nótt vegna gruns um að þeir væru undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Sumir þeirra höfðu áður verið sviptir ökuréttindum og reyndi einn að ljúga um hver hann væri. Nokkrir ökumenn voru kærðir fyrir reykspól og glæfraakstur.