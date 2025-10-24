Ísland mætir Norður-Írlandi ytra í fyrri umspilsleik liðanna upp á sæti í A-deild Þjóðadeildanna og landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson hefur gefið út byrjunarliðið fyrir leik kvöldsins.
Langt er liðið síðan landsliðið spilaði síðast en það var gegn Noregi á EM í sumar. Frá þeim leik gerir Þorsteinn eina breytingu, þar sem Hlín Eiríksdóttir kemur inn á kantinn fyrir Kötlu Tryggvadóttur, en engar aðrar eða óvæntar breytingar eru gerðar.
Nýliðarnir í hópnum; Thelma Karen Pálmadóttir, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og María Catharina Ólafsdóttir Gros eru allar á bekknum.
Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir er á sínum stað í vörninni og stöllurnar Sveindís Jane Jónsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir einnig í sínum stöðum.
Þorsteinn hefur vanið liðið á 4-2-3-1 leikkerfi, með Karólínu fremsta á miðjunni, en spennandi verður að sjá hver stillir sér upp sem framherji og hverjar verða á kantinum, þær stöður hafa verið svolítið fljótandi.
Leikur Norður-Írlands og Íslands hefst klukkan 18 og verður í beinni textalýsingu á Vísi.