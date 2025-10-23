Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni Sindri Sverrisson skrifar 23. október 2025 12:01 Ekvadorinn Moises Caicedo heillaði menn upp úr skónum í gærkvöld. Getty/Rob Newell Eiður Smári Guðjohnsen mætti ásamt sínum gamla liðsfélaga Joe Cole á Stamford Bridge í gærkvöld þar sem þeir störfuðu sem sparkspekingar í beinni útsendingu TNT Sports. Eiður og Cole fengu að sjá Chelsea-liðið í essinu sínu því það fagnaði 5-1 sigri gegn Ajax. Þar hjálpaði reyndar til að Ajax skyldi missa mann af velli snemma leiks en helstu atvik leiksins má sjá hér að neðan. Eiður og Cole voru sérstaklega hrifnir af frammistöðu Moises Caicedo sem skoraði eitt marka Chelsea. Félagið sló breskt met þegar það samþykkti að greiða Brighton 115 milljónir punda fyrir Caicedo sumarið 2023 en félagarnir eru ekki í vafa um að sú fjárfesting borgi sig. „Ég myndi ekki bara segja að hann sé einn besti leikmaðurinn í úrvalsdeildinni. Ég myndi ganga lengra en það. Hann hefur allt sem til þarf til þess að verða besti miðjumaður síðari ára,“ sagði Eiður og Cole sagði ekki hægt að mótmæla því. "He's got the potential to be the best midfielder!"Eidur Gudjohnsen and Joe Cole full of praise for Moisés Caicedo’s performances 🙌@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/I2U2qk4ysR— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 22, 2025 „Félagið hefur verið afar lánsamt í þessari stöðu, með menn eins og Makalele og Kante. Menn vita hvenær þeir sjá góðan miðjumann og þessir stuðningsmenn elska Caicedo. Það voru spurningamerki því hundrað milljónir punda er há upphæð, en hann er hverrar krónu virði,“ sagði Cole. Næsti leikur Chelsea er á laugardaginn klukkan 14 þegar liðið tekur á móti Sunderland í ensku úrvalsdeildinni. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Sá eftirsóttasti treystir bara á pabba gamla Körfubolti Betri en allar konur í sögu bakgarðshlaupanna Sport Greip bolta sem gæti verið meira en þrjú hundruð milljóna króna virði Sport Mun líklegast aldrei komast yfir þetta Golf Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Enski boltinn Illa vegið að Guðlaugi: „Þetta hlýtur að kalla á rannsókn“ Sport Tekur við af læriföður sínum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Ótrúlegt kast Pope vekur athygli Sjáðu sögulegt mark Viktors Bjarka og öll hin í Meistaradeild Evrópu „Eins og Ísland en bara enn betra“ Hrósaði unga Íslendingnum: „Gæti orðið okkar jóker“ Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Viktor sá þriðji yngsti í sögu Meistaradeildarinnar Sjá meira