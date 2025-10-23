„Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur“ Stefán Árni Pálsson skrifar 23. október 2025 12:30 Elva Björg náði sér á strik eftir erfiða tíma árið 2019. Elva Björg Gunnarsdóttir er 41 árs fimleikadrottning, sjónvarpsstjarna og gleðigjafi. Hún er fædd og uppalin í Laugardalnum, þar sem henni líður best. Flestir þeirra sem hafa kynnst Elvu, eða bara spjallað við hana í stutta stund, eru sammála um að þarna er ein skemmtilegasta, orkumesta og duglegasta kona landsins á ferðinni. Elva gekk í Suðurhlíðarskóla í Fossvogi alla sína grunnskólagöngu. Þaðan lá leiðin í Fjölbrautaskólann við Ármúla og Iðnskólann og í gegnum allt námið æfði hún fimleika af krafti. Hún er í dag margfaldur meistari, bæði hér heima og erlendis. Elva er hluti af teyminu í sjónvarpsþættinum Með okkar augum á RÚV. Að þessum verðlaunaþáttum vinnur fólk með þroskahömlun og málefni líðandi stundar skoðuð með þeirra augum. Fór í allskonar rannsóknir Árið 2019 var systir Elvu að skoða grein í erlendu tímariti um sjaldgæft heilkenni. Henni fannst fólkið með heilkennið ansi líkt systur sinni. „Hún sendir greinina á mömmu mína og var gjörsamlega sammála hvað fólkið í henni er líkt mér. Þannig í sameiningu þá panta þér tíma hjá erfðalækni. Ég fer og hitti hann og þar eru teknar blóðprufur og fingraför og ég fer í allskonar rannsóknir hjá honum,“ segir Elva. Við tók sex vikna bið eftir svari úr rannsóknunum. Þegar greiningarferlið hófst var Elva á slæmum stað andlega og með hverri vikunni versnaði henni og versnaði. „Eftir sex vikur þegar það kemur jákvætt svar um þetta þá er ég orðin líkamlega þunglynd og andlega veik og tek þessum gleðifréttum ekkert svo rosalega vel. Mér fannst þetta vera meira sjokk heldur en gleðifréttir. Frá október til 23. desember árið 2019 er ég að flakka milli heimilis míns og geðdeildar. Bara til að jafna mig og mér leið svo illa.“ Kom sér í gang aftur Elvu leist ekkert á blikuna og ákvað að hún þyrfti að gera eitthvað í sínum málum. Hún fékk liðveislur sem aðstoðuðu hana við að koma sér í gang. „Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur eftir þennan hræðilega tíma og það tókst. Það er nefnilega svo skrýtið að allskonar fólk getur fengið þunglyndi og andleg veikindi, meira segja ég. Ég var alltaf svo hress og kát,“ segir Elva sem líður mjög vel í dag. Í dag 23. október er alþjóðlegur dagur þessara heilkennis og hvetur Elva allt til að klæðast grænu í dag í tilefni af þessum degi. Elva vinnur nú að því að fræða aðra um heilkennið. Alla daga október hefur hún birt fræðslumola á samfélagsmiðla sína. Hægt er að sjá viðtalið við hana í heild sinni hér að neðan. Rætt var við hana í Íslandi í dag á þriðjudagskvöldið. Ísland í dag Málefni fatlaðs fólks Mest lesið Komin með nýjan rappara í sigtið Lífið Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Lífið „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa Lífið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Lífið Musk æstur í Reðasafnið Lífið „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ Lífið „Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur“ Lífið „Táknmynd ítalskrar matargerðar“ Matur Fleiri fréttir Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen „Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur“ Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Brjánn ávarpaði alla áhorfendur leiksins rétt fyrir upphafsflautið Innlit í þriggja hæða veitingastaðinn Bryggjuhúsið sem er í húsi frá 1863 Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Innlit: „Ég bý í draumahúsinu“ „Gerði grín að líkamanum mínum og sagði að ég ætti að tala minna“ Óttast að hann sé fyrsta fórnarlamb flugunnar Fögnuðu fallegri og óvæntri vináttu Svikarar höfðu fjórar milljónir af Aroni Can Sjá meira