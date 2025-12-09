Gummi Ben mætti með Michelin-kokk

Í síðasta þætti af Ísskápastríði á Sýn mættu tveir frábærir gestir. Skemmtikrafturinn Eza Ruza og síðan matreiðslumaðurinn Gunnar Karl Gíslason sem oftast er kenndur við veitingarstaðinn Dill.
Dill hefur til að mynda fengið Michelin-stjörnu og er því um nokkuð góðan gest í eldhúsinu að ræða.
Eva Ruza var með Evu Laufeyju í liði en Gummi Ben fékk þann heiður að vera með Michelin-kokki í liði. Þetta var því nokkuð erfitt verkefni fyrir Evurnar í síðasta þætti.
Þættirnir eru á dagskrá á Sýn á fimmtudagskvöldum en hægt er að sjá enn fleiri þætti á streymisveitunni Sýn+. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti.