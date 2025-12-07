Deila fyrstu myndunum af hvort öðru Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. desember 2025 13:48 Trudeau og Perry sáust fyrst saman í sumar. Instagram Poppsöngkonan Katy Perry birti myndir af sér og nýja kærastanum Justin Trudeau, fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, á Instagram. Parið eyddi nokkrum dögum saman í Japan þar sem þau bæði smökkuðu japanska matargerð en hittu einnig fyrrverandi forsætisráðherra landsins. Parið sást fyrst stinga saman nefjum í lok júlí á veitingastað í Montreal í Kanada og staðfestu svo sambandið í lok október. Núna hafa þau formlega staðfest sambandið á samfélagsmiðlum en söngkonan birti nokkrar myndir á Instagram og þar á meðal sjálfu af parinu. Þá má sjá þau smakka japanska rétti og dást að ljósasýningu. Gera má ráð fyrir að parið hafi verið í Japan þar sem Perry hélt tónleika þar í landi þann 3. desember. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Trudeau og Perry nýttu líka ferðalagið í formlegar erindagjörðir en Trudeau birti mynd af þeim ásamt Fumio Kishida, fyrrverandi forsætisráðherra Japan og Yuko Wada, eiginkonu hans. Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025 Justin Trudeau var lengi forsætisráðherra Kanada en sagði af sér embætti í byrjun árs. Hann var giftur Sophie Trudeau frá árinu 2005 og eiga þau þrjú börn saman en skildu árið 2023. Katy Perry byrjaði fyrst með leikaranum Orlando Bloom árið 2016 og eignuðust þau barn saman árið 2020. Í lok júní 2025 greindu þau frá sambandsslitum sínum. Ástin og lífið Hollywood Kanada Bandaríkin Tengdar fréttir Katy Perry og Justin Trudeau á stefnumóti Bandaríska poppstjarnan Katy Perry og Justin Trudeau, fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, sáust snæða saman á veitingastað í Montreal í Kanada. 29. júlí 2025 14:38 Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Tónlistarkonan Katy Perry mun bera vitni frammi fyrir dómara á fimm ára afmælisdegi dóttur sinnar í tengslum við fasteignadeilur í Santa Barbara sem ná fimm ár aftur í tímann. Fyrir tíu árum átti Perry í deilum við hóp nunna vegna kaupa á nunnuklaustri. 24. ágúst 2025 09:49 Mest lesið „Mig hefði aldrei grunað að þetta ætti eftir að koma fyrir mig“ Lífið Skelfing greip um sig þegar björgunarbátnum hvolfdi Lífið „Maður á ekki að vera feiminn við að vera fínn“ Tíska og hönnun Tommi Steindórs og Hrafnhildur trúlofuð Lífið Krakkatían: Borgari, bækur og aðfangadagur jóla Lífið Ljósavinir fögnuðu í Sjálandi Lífið Deila fyrstu myndunum af hvort öðru Lífið Fékk veipeitrun Lífið Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Vatn og brauð íslenskra fanga: Hvað elda menn í íslenskum fangelsum? Menning Fleiri fréttir Deila fyrstu myndunum af hvort öðru „Mig hefði aldrei grunað að þetta ætti eftir að koma fyrir mig“ Skelfing greip um sig þegar björgunarbátnum hvolfdi Krakkatían: Borgari, bækur og aðfangadagur jóla Tommi Steindórs og Hrafnhildur trúlofuð Slagsmálin tengd hrósi, ekki framhjáhaldi Fékk veipeitrun Fréttatía vikunnar: Ofbeldi unglinga, Spotify wrapped og Kærleikskúlan Björk beinir skilaboðum til stjórnar RÚV Plötuðu Sigríði Andersen til að stíga í alvöru hundaskít Jólalegasti garðurinn í hverfinu og töff jólaskreytingar inni og úti „RÚV plís ekki vera gungur og aumingjar“ Kveður fasteignir fyrir kroppa Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Mortal Kombat-stjarna látin Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Chanel og Snorri eiga von á syni Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Sjá meira