Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu

Ástin blómstraði sem aldrei fyrr í Hollywood á árinu sem er senn að líða og brjálæðislega kostnaðarsöm brúðkaup vöktu athygli á heimsvísu í bland við einlægri athafnir.
Hér verður farið yfir nokkur af stærstu stjörnubrúðkaupum ársins.
View this post on Instagram A post shared by Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)
A post shared by Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)
Líklega eitthvert dýrasta brúðkaup sögunnar og sömuleiðis umdeildasta. Amazon auðjöfurinn Bezos gekk að eiga fyrrum fjölmiðlakonuna og nýlegan geimfarann Sanchés við mjög svo hátíðlega athöfn í Feneyjum þar sem hjúin gerðu tilraun til að taka ítalska svæðið alveg yfir við mikil mótmæli innfæddra.
Ef einhvern tíma má segja að gestalisti hafi verið stjörnum prýddur þá var það í þessu tilfelli. Stórstjörnur úr tónlist, kvikmyndum, pólítík og raunveruleikasjónvarpi komu þarna saman og má meðal annars nefna Kardashian fjölskylduna, Opruh Winfrey, Leonardo DiCaprio, Usher og svo lengi mætti telja.
Talið er að brúðkaupið hafi kostað um sjö milljarða.
View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)
A post shared by Vogue (@voguemagazine)
Poppstjarnan Demi Lovato gekk að eiga sinn heittelskaða Jordan Lutes tónlistarmann við aðeins einlægri athöfn í Santa Barbara en brúðkaupið var engu að síður glæsilegt.
Ástin tók yfir í vorblíðunni í Kaliforníu þar sem þau fögnuðu með fjölskyldu og bestu vinum. Lovato klæddist stórglæsilegum brúðarkjól frá Vivienne Westwood og Lutes jakkafötum frá franska tískurisanum Saint Laurent.
View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)
A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)
Tónlistarkonan fræga Selena Gomez og pródúserinn Benny Blanco giftu sig líka í Santa Barbara umkringd náttúrufegurð í haust.
Hjónin klæddust bæði sérsaumuðum klæðum frá tískurisanum Ralph Lauren og gestalistinn var svakalegur þar sem Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran og Steve Martin létu sig ekki vanta.
View this post on Instagram A post shared by Charli (@charli_xcx)
A post shared by Charli (@charli_xcx)
Poppprinsessan Charli XCX giftist trommaranum og plötusnúðnum George Daniel fyrst við litla athöfn í ráðhúsi í London og svo með glæsilegu teiti í Sikiley.
Charli skartaði gegnsæjum hvítum flæðandi kjól frá Danielle Frankel og Daniel sérsaumuðum jakkafötum frá Carter Young.
Á gestalista mátti finna nöfn á borð við Troye Sivan, Amelia Dimoldenberg, Devon Lee Carlson, Shygirl, Matty Healy og Gabbriette.
View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)
A post shared by NFL (@nfl)
Hollywood bomban, tónlistarkonan og leikkonan Hailee Steinfeld giftist leikstjórnandanum (e. quarterback) og NFL stjörnunni Josh Allen 31. maí í sólríku Kaliforníu. Parið hafði þá verið saman í tvö ár og virðast algjörlega ástfangin upp fyrir haus.
Steinfeld skein skært í kjól frá tískuhúsi Tamara Ralph en hún sló nýverið í gegn í kvikmyndinni Sinners. Allen spilar fyrir Buffalo Bills og voru ótal margar stjörnur úr íþróttalífinu vestanhafs meðal gesta. Má þar nefna Spencer Brown og Dawson Knox. Leikarinn fyndni Larry David lét sig ekki heldur vanta.