Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það vantaði ekki upp á pæjustemninguna á Instagram síðastliðna viku.
Jólagleðin hefur tekið yfir andrúmsloftið og samfélagsmiðlar eru farnir að fyllast af glæsileika, glamúr og almennu fjöri í anda jólanna. Stjörnur landsins gefa ekkert eftir á þessum árstíma og hleypa landsmönnum inn í hin ýmsu skemmtilegu augnablik, hvort sem það er frá ferðalögum, partýstandi, huggulegheitum, ástinni eða öðru.

Minningar frá Mónakó

Flugfreyjan og áhrifavaldurinn Elizabeth Tinna Arnardóttir og kærastinn hennar Jóhann Kaldal, bankastarfsmaður, fögnuðu sambandsafmæli í gær. 

Lizzy, eins og hún er vanalega kölluð, birti mynd af hjúunum frá Mónakó í tilefni dagsins. 

Bíða spennt eftir barni

Fyrrum Ungfrú Ísland og áhrifavaldurinn Anna Lára Orlowska birti fallegar fjölskyldumyndir af sér, Svavari manni sínum og Adríönu dóttur þeirra. Þríeykið bíður spennt eftir litlum gaur. 

Gella á Grikklandi

Ofurpæjan og húsmóðirin Móeiður Lárusdóttir skellti sér út á lífið á Grikklandi, þar sem hún býr ásamt fótboltakappanum Herði Björgvini og dætrum þeirra tveimur. 

Móa rokkaði glæsilegan galakjól og naut sín í botn. 

Bikiníbomba

Brynhildur Gunnlaugsdóttir áhrifavaldur og hlaðvarpsstýra birti bikinímyndir frá Ítalíu. 

Kim K norðursins

Sjónvarpsstjarnan Berglind festival gerði sér lítið fyrir og lauk 30 einingum í lögfræðinámi á þessari önn samhliða helling af alls konar vinnu og hjólamennsku og fylleríi. 

Kraftmikil kona og eins og Logi Pedro orðaði svo vel í athugasemd við færsluna þá mætti kalla hana Kim K norðursins. 

Fyrirsæta Íslands

Helen Óttarsdóttir, ein heitasta fyrirsæta landsins, birti myndasyrpu sem ljósmyndarinn Magnús Óli tók. 

Helen bjó lengi vel í London og gerði það gott meðal annars í verkefnum fyrir nærfatarisann Agent Provocateur og skvísumerkið Juicy Couture. 

Hún er nú flutt á klakann og verður spennandi að fylgjast með væntanlegum verkefnum þessarar skvísu. 

 Skvísa í skýjalóninu

Fasteignasalinn, áhrifavaldurinn og barre þjálfarinn Tara Sif Birgisdóttir fór á stefnumót með eiginmanni sínum Elfari Elí lögfræðingi í SkyLagoon .

Jólatónleikapæjur

Tónlistardrottningin Birgitta Haukdal rokkaði silfurlitaðan kjól í Hörpu þar sem hún söng á sviði um helgina. 

Sigga Beinteins og Selma Björns voru sömuleiðis stórglæsilegar í Hörpu í hörkustuði. 

„My favorite músakall“

Leikararnir Vivienne Ólafs og Ólafur Darri birtu sæta vinasjálfu og Vivienne dásamaði vin sinn í botn þar sem hún kallaði hann meðal annars „My favorite músakall“.

Flúruð í fjöri

Poppstjarnan Alaska, sem heitir réttu nafni Kolfreyja Sól, er vel flúruð í flottum gír að vinna að nýrri tónlist. 

Glitrandi gellulæti

Raunveruleikastjarnan, World Class markaðsstjórinn og áhrifavaldurinn Birgitta Líf átti epíska gelluhelgi á Akureyri meðal annars með kollegum sínum Ásthildi Báru og Heiðrúnu Guðmunds. 

Birgitta birti alvöru pæjusyrpu af sér í glitrandi glimmerfötum. 

Stórborgarskvísur

Einn vinsælasti áhrifavaldur landsins Sunneva Einarsdóttir er alvöru Parísarpæja og saknar borgarinnar gríðarlega. 

Pílatespæjan, markaðsstjórinn og áhrifavaldurinn Anna S. Bergman klæddist geggjuðum jakka í New York. 

Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi og eigandi danska tískuhússins Rotate, átti viðburðaríka viku í Dubai. 

Logi í Los Angeles

Kvikmyndaframleiðandinn Logi Þorvaldsson nýtur sín í sólríku Kaliforníu og skellti sér í bátsferð. 

Ástin blómstar

Ástin blómstrar hjá áhrifavaldinum Rósu Kristínu og tónlistarmanninum Agli Breka úr hljómsveitinni Nussun. 

