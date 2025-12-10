Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat Kristín Kristinsdóttir skrifar 10. desember 2025 09:46 Hver leynist undir þessum Elko poka? Nýjasti þáttur af Bítið í bílnum vakti mikla lukku þegar hann fór í loftið í gær og fjölmargir sem hafa giskað á Facebook-síðu Bylgjunnar á hver var undir pokanum. Fyrir þá sem ekki þekkja þá hófu vefþættirnir Bítið í bílnum göngu sína í síðustu viku en í þeim fara þáttarstjórnendur Bítisins, þau Heimir, Lilja og Ómar, á rúntinn með leynigesti sem syngur karókílag að eigin vali.Leynigesturinn að þessu sinni söng lagið Stop Crying Your Heart Out með Oasis og gerði það með bravúr. Kom þáttarstjórnendum á óvart með sönghæfileikum.„Þetta er karókí-lagið mitt,“ sagði gesturinn þegar búið var að opinbera hann en hver er undir pokanum? Ekki skruna niður ef þú vilt ekki vita það strax..........Annar leynigestur Bítisins í Bílnum er enginn annar en útvarpsstjarnan Guðrún Dís Emilsdóttir.Í þessum opinberunarþætti spjalla Heimir, Lilja og Ómar við Gunnu Dís eftir flutninginn á laginu, en þáttinn má sjá hér fyrir neðan: Klippa: Bítið í bílnum - hulunni svipt af öðrum gesti Bítið í bílnum Bítið Mest lesið Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Lífið „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Lífið Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Lífið Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat Lífið Þegar desember verður erfiðari en hann þarf að vera Áskorun Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Lífið „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Lífið Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Lífið Fleiri fréttir Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Stjörnum prýtt afmæli Nínu „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Fótboltastelpan sem endaði í kristnum háskóla í suðurríkjunum Deila fyrstu myndunum af hvort öðru „Mig hefði aldrei grunað að þetta ætti eftir að koma fyrir mig“ Skelfing greip um sig þegar björgunarbátnum hvolfdi Krakkatían: Borgari, bækur og aðfangadagur jóla Tommi Steindórs og Hrafnhildur trúlofuð Slagsmálin tengd hrósi, ekki framhjáhaldi Fékk veipeitrun Fréttatía vikunnar: Ofbeldi unglinga, Spotify wrapped og Kærleikskúlan Björk beinir skilaboðum til stjórnar RÚV Plötuðu Sigríði Andersen til að stíga í alvöru hundaskít Sjá meira