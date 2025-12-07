Skelfing greip um sig þegar björgunarbátnum hvolfdi Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 7. desember 2025 08:03 Björgunarsveitarmenn unnu mikið þrekvirki í desember fyrir nítján árum. Björgunaraðgerðir gengu þó langt í frá slysalaust fyrir sig. Vísir/Vilhelm Aðfaranótt 19. desember 2006 strandaði flutningaskipið Wilson Muuga við Hvalsnes sunnan við Sandgerði. Skipið, sem var alls 5700 lestir, var að koma frá Grundartanga á leið til Murmansk eftir að hafa losað kvarts. Veður var slæmt þessa nótt og var skipið komið inn fyrir skerjafláka undan landi. Þá voru veðuraðstæður mjög slæmar á strandstað, vaxandi straumur, áhlaðandi og mikill vindur. Beiðni um dráttarbát barst frá skipinu seint um nótt. Skipstjórinn tilkynnti strandið til Vaktstöðvar siglinga og Stjórnstöðvar Landhelgisgæslunnar sem kallaði til varðskip sín og þyrlur og önnur skip á svæðinu og kom boðum til lögreglu og björgunarsveita. Þegar Vilhem Gunnarsson ljósmyndari Vísis mætti á svæðið lá skipið í fjörunni.Vísir/Vilhelm Í fyrstu var ekki vitað hvar skipið hafði strandað en björgunarskip voru send út bæði frá Sandgerði og Grindavík. Skipið fannst svo langt uppi í fjöru við Hvalsneskirkju en fjórtán manns voru í áhöfn. Viðbragðsaðilar settu upp aðstöðu við Hvalsneskirkju en þaðan sást vel yfir strandstaðinn. Danska strandgæsluskipið Triton fór til aðstoðar en átta áhafnarmeðlimir af Triton fóru út á bát til þess að freista þess að aðstoða áhöfn flutningaskipsins. Það endaði með skelfingu þegar bátnum hvolfdi og þeir féllu allir útbyrðis. Sjö þeirra var bjargað með ævintýralegum hætti úr öldum sem voru á hæð við þriggja hæða hús og vann þyrlusveit Landshelgisgæslunnar þar mikið afrek. Sá áttundi, Jan Nordskov Larsen, var látinn þegar að var komið og var tekinn um borð í þyrluna síðar um morguninn. „Þegar ég er kom um átta leytið var skítaveður, rok og rigning, og björgunarsveitarmennirnir voru að græja sig,“ rifjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm Í mars 2007 tilkynnti umhverfisráðherra að samkomulag hefði náðst við eigendur skipsins um að fjarlægja það af strandstað og var skipið dregið á haf út þann 17. apríl 2007. „Skítaveður“ og erfiðar aðstæður Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, var ræstur út eldsnemma þennan morgun og myndaði aðgerðir á vettvangi, þegar áhöfninni af Wilson Muuga var komið í land. Átta manna áhöfnin frá Tríton hafði þá þegar hvolft bátnum. Allar björgunarsveitir á Suðurnesjum höfðu verið kallaðar út og þá var óskað eftir aðstoð björgunarsveita af höfuðborgarsvæðinu með mesta forgangi. Björgunarsveitarmenn koma línu yfir í skipið.Vísir/Vilhelm TF SIF, þyrla Landshelgisgæslunnar hífur einn af skipbrotsmönnunum upp úr skipinu.Vísir/Vilhelm Voru allir um borð, 12 menn, frá Rússlandi, Úkraínu og Póllandi fluttir í land með þyrlu Landhelgisgæslunnar.Vísir/Vilhelm Þessa mynd tók Vilhelm af einum skipbrotsmannanna af Wilson Muuga, rétt eftir að þyrlan hafði flogið með hann í land. Vísir/Vilhelm Aðstæðurnar voru afar erfiðar þennan dag þar sem háir brimgarðar læstu skipið inni.Vísir/Vilhelm Skipstjórinn og stýrmimaðurinn voru fluttir til baka í skipið til að kanna aðstæður.Vísir/Vilhelm Um borð í skipinu voru 145 tonn af svartolíu og 33 tonn af annarri olíu. Var í upphafi óttast að olía úr skipinu gæti komist út í umhverfið og valdið mengunarslysi og var strax hafist handa við að gera ráðstafanir til að fjarlægja olíuna úr skipinu. Tókust þær aðgerðir giftusamlega og lítil olía komst út í umhverfið og olli hverfandi skaða. Vilhelm smellti þessari mynd af á meðan hreinsunaraðgerðirnar stóðu yfir.Vísir/Vilhelm „Þarna er skipið komið á flot aftur. Þegar þeir byrjuðu að toga þá voru þeir það fljótir að ná því á flot að ég missti næstum af því. Ég þurfti að hlaupa út í fjöru til að ná þessu á mynd. Fimm mínútum seinna var skipið farið," rifjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm 