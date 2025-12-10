„Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Stefán Árni Pálsson skrifar 10. desember 2025 13:01 Guðrún er biskup Íslands og vill fá börnin í heimsókn í kirkjurnar yfir jólin. Þjóðkirkjan kynnti á dögunum nýtt merki og nýja vefsíðu. Biskup Íslands segir markmiðið að gera þjónustu kirkjunnar sýnilegri. En ljóst er að kostnaðurinn hleypur á milljónum. Hið nýja merki kirkjunnar er einfaldur kross á einlitum grunni. Og kemur það í stað merkisins sem kynnt var árið 2003. Guðrún Karls Helgudóttir, biskup, segir breytinguna og nýja vefsíðu kirkjunnar hafi verið lengi í burðarliðnum. Sindri Sindrason hitti Guðrúnu á dögunum í Hallgrímskirkju. Guðrún er svo sannarlega ekki dæmigerður biskup og viðurkennir að fyrir aðeins 15 árum hefði hún haldið að hún gæti aldrei orðið það. Hún hefur skilið, hún á transbarn. Og er jú kona, en auðvitað kom Agnes biskup á undan henni. „Ég upplifi mikla jákvæðni og mikinn meðbyr og það er er meiri aðsókn í kirkjur, enn meiri heldur en var. Og ég held að það séu margar ástæður. Ein af ástæðunum er sjálfsagt að þjóðkirkjan hefur verið svolítið svona að opna sig. Við höfum verið að nýta alla okkar miðla til þess að birta betur allt það góða og mikla starf sem er í kirkjunni og ég upplifi líka einhvern veginn í dag að það má frekar tala um trú. Það er ekkert feimnismál að vera trúuð manneskja eða fara í kirkju og þó trú sé mjög persónuleg fyrir fólk þá er þetta samt ekki feimnismál lengur, upplifi ég. Það er nefnilega ekkert skrítið við að vera trúaður. Það er bara venjulegt,“ segir Guðrún. Hún segir að það hafi verið nokkuð þungt og erfitt andrúmsloft á Íslandi lengi gagnvart trúni. „Og ég held að við séum bara svolítið komin með nóg af því vegna þess að við höldum jól á Íslandi. Jólin eru náttúrulega í grunninn hér á Íslandi haldin vegna þess að við höfum verið kristin þjóð og erum kristin þjóð að langmestu leyti. Auðvitað þurfum við að taka tillit til þess að það er alls konar fólk á Íslandi og það eru ekkert allir til í það. En heimsóknir skóla í kirkju eru í raun og veru fræðslu- og svona upplifunarheimsóknir til þess að fá jólastemninguna og allt þetta góða og fallega. Og ég get ekki séð að það þurfi að vera endilega einhver sérstök ástæða til að óska eftir því að koma ekki í þær heimsóknir. Alveg eins og ég myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku eða eitthvað annað. Ég meina, af hverju ekki? Vegna þess að trúfrelsi þýðir líka það að við megum hafa trúna í samfélaginu og við eigum að tala um hana og eigum bara ekkert að vera feimin við það.“ Hér að ofan má sjá viðtalið við Guðrúnu í heild sinni þar sem hún fer um víðan völl. Ísland í dag Þjóðkirkjan Jól Mest lesið „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Lífið Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Lífið Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat Lífið Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Lífið Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Þegar desember verður erfiðari en hann þarf að vera Áskorun Höfundur Kaupalkabókanna látinn Lífið Fleiri fréttir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Stjörnum prýtt afmæli Nínu „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Fótboltastelpan sem endaði í kristnum háskóla í suðurríkjunum Deila fyrstu myndunum af hvort öðru „Mig hefði aldrei grunað að þetta ætti eftir að koma fyrir mig“ Skelfing greip um sig þegar björgunarbátnum hvolfdi Krakkatían: Borgari, bækur og aðfangadagur jóla Tommi Steindórs og Hrafnhildur trúlofuð Slagsmálin tengd hrósi, ekki framhjáhaldi Fékk veipeitrun Sjá meira