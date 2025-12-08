Lífið

Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gunnar Smári átti sennilega ekki von á fúkyrðaflauminum sem myndi fylgja þegar hann birti þessa mynd á Facebook-síðu sinni.
Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar, kíkti í Sorpu um helgina og rakst þar á Davíð Oddsson á gamalli innrammaðri forsíðu Morgunblaðsins. Gunnar deildi mynd af rammanum á Fésbókinni og fékk mjög misjafnar viðtökur við gjörningnum.

Gunnar birti færsluna síðdegis á laugardag með mynd af rammanum við gáminn fyrir ómálað timbur og skrifaði: „Sá sem var að henda þessu fann ekki viðeigandi gám. Það vantar gám hjá Sorpu fyrir svona, mætti kallast: Öskuhaugur sögunnar.“

Um er ræða forsíðu átta síðna aukablaðs sem fylgdi með Morgunblaðinu fimmtudaginn 13. október 2005 í tilefni af því að Davíð Oddsson sagði skilið við stjórnmálinn og var skipaður seðlabankastjóri. Freysteinn Jóhannsson, þáverandi fréttastjóri Morgunblaðsins, tók þar langt viðtal við Davíð og ræddi við hann um ævi og störf hans.

Færsla Gunnars vakti töluverð viðbrögð, tæplega fjögur hundruð manns brugðust við henni og hefur henni verið deilt nokkrum sinnum. Þá hafa tugir manna skrifað ummæli við færsluna, þar af óvenju margir til að bölva færsluhöfundinum.

Ómálað timbur? Varla.

„Þú ættir nú heima á þeim öskuhaugum,“ skrifaði Rósmundur Magnússon.

„GSE er yfirburðamaður á öllum sviðum og þarf að takast á við öfund manna minni sanda, ég þekki hann ekkert en báðir tölum við frönsku, ég B2,“ svaraði Pétur Kristjánsson og tók til varna fyrir Smára.

„Gunnar Smári færi í flokkinn spilliefni 🤪,“ bætti Hjörleifur Guðmunds við.

Nokkrir létu duga að gantast með myndina. „Kannski Góði taki þetta frá fyrir Hannes,“ sagði einn. „Kannski í ... Óendurvinnanlegt?“ sagði annar. Loks sagði sá þriðji: „En þá þyrfti að henda öllu prentuðu rugli HHG í sama gám? Eða er gamlársbrenna lausnin?“

Engin virðing fyrir neinu, veggskraut ársins 2007 og duddusog

Stuðningsmenn Davíðs tóku færsluna greinilega nærri sér og fannst þeir þurfa að láta sósíalistaforingjann fyrrverandi heyra það. Og það heiftúðlega.

„Ég hef aldrei svarað neinu frá þér Gunnar Smári sem ég hef séð en þetta tel ég vera að kasta steini úr glerhúsi. Þessi orð þín lýsa miklu betur hvernig þínar hugsanir eru innréttaðar. Engin virðing fyrir neinu. Ekki neitt,“ skrifaði sameiginlegur aðgangur Rúnars og Guðlaugar.

Gunnar Smári er óhræddur við að svara fyrir sig.

„Tíminn mun leiða í ljós hversu mikil gæfa það var fyrir Íslendinga að fá Davíð Oddsson sem borgarstjóra og síðar sem forsætisráðherra. Hættu þessu skítkasti Gunnar Smári þú sem hefur ekki afrekað nokkurn skapaðan hlut,“ skrifaði Gunnar Mar Gunnarsson.

„Æ, greyið mitt. Prufaðu snuð, sumir jafna sig fljótt með því að sjúga eitthvað mjúkt. Þú getur líka notað þumalinn,“ svaraði Gunnar kokhraustur.

Ragnar Ingi Ragnarsson lét nægja að spyrja Gunnar hvort þetta væri myndin sem hefði hangið upp á vegg hans árið 2007.

„Þú misstir af parti af Íslandssögunni. Davíð hataði Fréttablaðið sem ég ritstýrði, beitti sér gegn því og mér af mikilli heift. Og Davíð á nóg af heift,“ svaraði Gunnar.

