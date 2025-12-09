Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn

Nýjasti gestur vefþáttanna Bítið í bílnum er ekki þekktur fyrir söng en kom hins vegar gríðarlega á óvart með sínum sönghæfileikum. Þessi nýju vefþættir snúast um það að þáttarstjórnendur Bítisins á Bylgjunni, þau Heimir, Lilja og Ómar, kíkja á rúntinn með leynigesti sem syngur karókílag að eigin vali.
Að þessu sinni valdi gesturinn að syngja lag með Oasis, Stop Crying Your Heart Out, enda mikill Oasis-aðdáandi.Fattar þú hver er undir pokanum? Ef þú giskar á rétt gæti heppnin verið með þér því tveir heppnir áhorfendur og hlustendur Bítisins á Bylgjunni vinna veglega vinninga.Horfðu á myndbandið hér fyrir neðan og giskaðu síðan á hver er undir pokanum með því að fara inn á Facebook-síðu Bylgjunnar og skrifa athugasemd við þetta myndband eða fylgjast með í Bítinu á Bylgjunni í fyrramálið.