Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 8. desember 2025 14:07 Cynthia Erivo og Ariana Grande eru báðar tilnefndar til Golden Globe verðlauna. Amy Sussman/Getty Images Verðlaunahátíðin Golden Globe tilkynnti rétt í þessu hvaða leikarar, þættir, kvikmyndir og aðrir sem koma að bransanum hljóta tilnefningu og eiga möguleika á að taka gullstyttuna með sér heim næstkomandi janúar. Grínistinn Nikki Glaser verður aftur kynnir en Golden Globe hátíðin fer fram sunnudaginn 11. janúar í Los Angeles. Árið sem senn er að líða var fjölbreytt og skemmtilegt í heimi kvikmynda og sjónvarps en hér má finna lista yfir það sem dómnefnd þótti standa upp úr: Besti leikarinn í sjónvarpi í flokknum drama: Sterling K. Brown, Paradise Diego Luna, Andor Gary Oldman, Slow Horses Mark Ruffalo, Task Adam Scott, Severance Noah Wyle, The Pitt Besta kvikmyndatónlistin: Alexandre Desplat, Frankenstein Ludwig Göransson, Sinners Jonny Greenwood, One Battle After Another Max Richter, Hamnet Hans Zimmer, F1: The Movie Kangding Ray, Sirat Besta stutta framhaldsþáttaröðin, sjálfstæð sería eða sjónvarpskvikmynd: Adolescence All Her Fault The Beast in Me Black Mirror Dying for Sex The Girlfriend Besti aukaleikari í kvikmynd: Benicio Del Toro, One Battle After Another Jacob Elordi, Frankenstein Paul Mescal, Hamnet Sean Penn, One Battle After Another Adam Sandler, Jay Kelly Stellan Skarsgard, Sentimental Value Besta lagið í kvikmynd: Dream as One, Avatar: Fire and Ash Golden, KPop Demon Hunters I Lied to You, Sinners No Place Like Home, Wicked: For Good The Girl in the Bubble, Wicked: For Good Train Dreams, Train Dreams Besti aukaleikarinn í sjónvarpi: Owen Cooper, Adolescence Billy Crudup, The Morning Show Walton Goggins, The White Lotus Jason Isaacs, The White Lotus Tramell Tillman, Severance Ashley Walters, Adolescence Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku: It Was Just an Accident (Frakkland) No Other Choice (Suður-Kórea) The Secret Agent (Brasilía) Sentimental Value (Noregur) The Voice of Hind Rajab (Túnis) Sirāt (Spánn) Besta leikkona í aukahlutverki í sjónvarpi: Carrie Coon, The White Lotus Erin Doherty, Adolescence Hannah Einbinder, Hacks Catherine O’Hara, The Studio Parker Posey, The White Lotus Aimee Lou Wood, The White Lotus Besta kvikmyndahandritið: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another Ronald Bronstein and Josh Safdie, Marty Supreme Ryan Coogler, Sinners Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet Jafar Panahi, It Was Just an Accident Joachim Trier and Eskil Vogt, Sentimental Value Besti leikari í sjónvarpi - söngva- eða gamanefni: Adam Brody, Nobody Wants This Steve Martin, Only Murders in the Building Glen Powell, Chad Powers Seth Rogen, The Studio Martin Short, Only Murders in the Building Jeremy Allen White, The Bear Besti leikarinn í sjónvarpi - stutt framhaldsþáttaröð, sjálfstæð sería eða sjónvarpssmynd: Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North Paul Giamatti, Black MirrorStephen Graham, Adolescence Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story Jude Law, Black Rabbit Matthew Rhys, The Beast in Me Besta leikkonan í sjónvarpi í flokknum drama: Kathy Bates, Matlock Britt Lower, Severance Helen Mirren, 1923 Bella Ramsey, The Last of Us Keri Russell, The Diplomat Rhea Seehorn, Pluribus Besta leikkonan í sjónvarpi - Söngva-eða gamanefni: Kristen Bell, Nobody Wants This Ayo Edebiri, The Bear Selena Gomez, Only Murders in the Building Jenna Ortega, Wednesday Jean Smart, Hacks Natasha Lyonne, Poker Face Besta leikkonan sjónvarpi - stutt framhaldsþáttaröð, sjálfstæð sería eða sjónvarpssmynd: Claire Danes, The Beast in Me Rashida Jones, Black Mirror Amanda Seyfried, Long Bright River' Sarah Snook, All Her Fault Michelle Williams, Dying for Sex Robin Wright, The Girlfriend Besta teiknimyndin í fullri lengd: Arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Elio KPop Demon Hunters Little Amélie or the Character of Rain Zootopia 2 Besta leikkona í aukahlutverki í kvikmynd: Emily Blunt, The Smashing Machine Elle Fanning, Sentimental Value Ariana Grande, Wicked: For Good Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value Amy Madigan, Weapons Teyana Taylor, One Battle After Another Besti kvikmyndaleikstjórinn: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another Ryan Coogler, Sinners Guillermo Del Toro, Frankenstein Jafar Panahi, It Was Just an Accident Joachim Trier, Sentimental Value Chloé Zhao, Hamnet Bestu þættirnir í flokknum drama: The Diplomat The Pitt Severance Slow Horses The White Lotus Besti leikari í kvikmynd - söngva- eða gamanefni: Timothée Chalamet, Marty Supreme George Clooney, Jay Kelly Leonardo DiCaprio, One Battle After Another Ethan Hawke, Blue Moon Lee Byung Hun, No Other Choice Jesse Plemons, Bugonia Besta leikkonan í kvikmynd - söngva-eða gamanefni: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You Cynthia Erivo, Wicked: For Good Kate Hudson, Song Sung Blue Chase Infiniti, One Battle After Another Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee Emma Stone, Bugonia Besta söngva-eða gamanþáttaserían: Abbott Elementary The Bear Hacks Nobody Wants This Only Murders in the Building The Studio Vinsælasta myndin: Avatar: Fire and Ash F1: The Movie KPop Demon Hunters Mission: Impossible – The Final Reckoning Sinners Weapons Wicked: For Good Zootopia 2 Besti leikari í kvikmynd í flokknum drama: Joel Edgerton, Train Dreams Oscar Isaac, Frankenstein Dwayne Johnson, The Smashing Machine Michael B. Jordan, Sinners Wagner Moura, The Secret Agent Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere Besta leikkonan í kvikmynd í flokknum drama: Jessie Buckley, Hamnet Jennifer Lawrence, Die My Love Renate Reinsve, Sentimental Value Julia Roberts, After the Hunt Tessa Thompson, Hedda Eva Victor, Sorry, Baby Besta kvikmyndin í flokki söngva-eða gamanefnis: Blue Moon Bugonia Marty Supreme No Other Choice One Battle After Another Pillion Nouvelle Vague Besta kvikmyndin í flokknum drama: Frankenstein Hamnet It Was Just an Accident The Secret Agent Sentimental Value Sinners Golden Globe-verðlaunin Bíó og sjónvarp Hollywood 