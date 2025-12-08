Lífið

Þessi eru til­nefnd til Golden Globe-verðlauna

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Cynthia Erivo og Ariana Grande eru báðar tilnefndar til Golden Globe verðlauna.
Cynthia Erivo og Ariana Grande eru báðar tilnefndar til Golden Globe verðlauna. Amy Sussman/Getty Images

Verðlaunahátíðin Golden Globe tilkynnti rétt í þessu hvaða leikarar, þættir, kvikmyndir og aðrir sem koma að bransanum hljóta tilnefningu og eiga möguleika á að taka gullstyttuna með sér heim næstkomandi janúar. 

Grínistinn Nikki Glaser verður aftur kynnir en Golden Globe hátíðin fer fram sunnudaginn 11. janúar í Los Angeles. 

Árið sem senn er að líða var fjölbreytt og skemmtilegt í heimi kvikmynda og sjónvarps en hér má finna lista yfir það sem dómnefnd þótti standa upp úr: 

Besti leikarinn í sjónvarpi í flokknum drama: 

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt

Besta kvikmyndatónlistin: 

  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Ludwig Göransson, Sinners
  • Jonny Greenwood, One Battle After Another
  • Max Richter, Hamnet
  • Hans Zimmer, F1: The Movie
  • Kangding Ray, Sirat

Besta stutta framhaldsþáttaröðin, sjálfstæð sería eða sjónvarpskvikmynd: 

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Besti aukaleikari í kvikmynd: 

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Besta lagið í kvikmynd: 

  • Dream as One, Avatar: Fire and Ash
  • Golden, KPop Demon Hunters
  • I Lied to You, Sinners
  • No Place Like Home, Wicked: For Good
  • The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
  • Train Dreams, Train Dreams

Besti aukaleikarinn í sjónvarpi:

  • Owen Cooper, Adolescence
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence

Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku: 

  • It Was Just an Accident (Frakkland)
  • No Other Choice (Suður-Kórea)
  • The Secret Agent (Brasilía)
  • Sentimental Value (Noregur)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnis)
  • Sirāt (Spánn)

Besta leikkona í aukahlutverki í sjónvarpi:  

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Besta kvikmyndahandritið: 

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ronald Bronstein and Josh Safdie, Marty Supreme
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet
  • Jafar Panahi, It Was Just an Accident
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Sentimental Value

Besti leikari í sjónvarpi - söngva- eða gamanefni: 

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Besti leikarinn í sjónvarpi - stutt framhaldsþáttaröð, sjálfstæð sería eða sjónvarpssmynd: 

  • Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti, Black MirrorStephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Besta leikkonan í sjónvarpi í flokknum drama: 

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Helen Mirren, 1923
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Besta leikkonan í sjónvarpi - Söngva-eða gamanefni: 

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks
  • Natasha Lyonne, Poker Face

Besta leikkonan sjónvarpi - stutt framhaldsþáttaröð, sjálfstæð sería eða sjónvarpssmynd:

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River'
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying for Sex
  • Robin Wright, The Girlfriend

Besta teiknimyndin í fullri lengd:

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Besta leikkona í aukahlutverki í kvikmynd: 

  • Emily Blunt, The Smashing Machine
  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Besti kvikmyndaleikstjórinn:

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, It Was Just an Accident
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Chloé Zhao, Hamnet

Bestu þættirnir í flokknum drama: 

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Besti leikari í kvikmynd - söngva- eða gamanefni: 

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung Hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Besta leikkonan í kvikmynd - söngva-eða gamanefni: 

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Cynthia Erivo, Wicked: For Good
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Besta söngva-eða gamanþáttaserían: 

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Vinsælasta myndin: 

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1: The Movie
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Besti leikari í kvikmynd í flokknum drama:

  • Joel Edgerton, Train Dreams
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, The Secret Agent
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Besta leikkonan í kvikmynd í flokknum drama: 

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My Love
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Julia Roberts, After the Hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Besta kvikmyndin í flokki söngva-eða gamanefnis:  

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • One Battle After Another
  • Pillion
  • Nouvelle Vague

Besta kvikmyndin í flokknum drama:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
Golden Globe-verðlaunin Bíó og sjónvarp Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.