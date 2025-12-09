Það er nóg um að vera þessi dægrin hjá hlaðvarpsstjórnandanum Helga Jean Claessen. Um helgina hélt hann útgáfuhóf fyrir nýútkomna bók sína, Helga hjartað, og í dag fagnaði hann 44 ára afmæli með hádegisverði á Kringlukránni með kærum vinkonum sínum og helsta samstarfsfélaga.
Helgi opnaði sig í hlaðvarpsþættinum Fullorðins fyrr á árinu um reynslu sína af hefðbundnum ástarsamböndum og hvernig hann fann ástina í gegnum fjölástir (e. polygamy). Viðtalið vakti mikla athygli enda er fólk alltaf forvitið um þá sem fara ótroðnar slóðir í ástarmálum og hafna einkvænislífinu.
Hjálmar Örn Jóhannsson, grínisti sem stýrir hlaðvarpinu HæHæ með Helga, birti svo í dag myndband á Instagram frá afmælishádegisverði Helga á Kringlukránni.
Helgi og Hjálmar voru þar ásamt þremur af konunum í lífi Helga. Þar á meðal var Þórhildur Magnúsdóttir, sambandsþjálfi og jógakennari, sem hefur vakið athygli á undanförnum árum fyrir opinskáa umræðu um opið hjónaband sitt.
Eins og vill gerast á Íslandi þá hefur myndbandið vakið athygli, ekki síst vegna þess að Helgi og konurnar kvöddust með kossum á munn.
Vísir heyrði því hljóðið í Helga til að forvitnast út í hádegisverðinn og hvort þar væru samankomnar kærustur hans til að fagna með honum. Aðspurður sagði hann enga stimpla liggja fyrir, hann væri ekki í einu lokuðu sambandi.
„Vinkonur mínar, kærustur mínar, fyrir mér er ekki langt þar á milli. Oft er verið að gera grín með kærustur, að eiga fjórar kærustur eða átta kærustur,“ segir Helgi.
Sagði hann þessi sambönd ekki rúmast innan hefðbundinnar skilgreiningar á samböndum heldur sé fólk sem hann tengir við.
View this post on Instagram A post shared by Helgi Jean Claessen (@helgijean)
A post shared by Helgi Jean Claessen (@helgijean)
Fyrir utan afmælið þá sagði Helgi fleira um að vera í lífu sínu: „Ég var að gefa út bók, Helga hjartað, og hélt útgáfuhóf um helgina.“
„Þetta er bók um andlega ferðalagið sem ég er búinn að vera á. Ég er að rekja það frá því ég sneri við lífi mínu 2013. Breytingarnar frá því ég var atvinnulaus heima hjá pabba mínum og lét drauma mína rætast. Allt þetta andlega ferðalag, samtalsmeðferðir, þerapíur, hugvíkkandi efni og allt þetta dót sem maður er búinn að ganga í gegnum,“ sagði hann.
Um væri að ræða sjálfshjálparbók sem gengi út á að finna hver maður væri og hvernig maður yrði ekta og sá sem maður vill verða.
Bókin er hreint ekki sú fyrsta sem Helgi skrifar. Hann skaust fyrst fram á sjónarsviðið 2007 þegar hann og Hjálmar Örn, þá starfsmenn Brimborgar, gáfu út ádeilubókina Konur eru aldrei hamingjusamar því þær eru með svo litlan heila - og karlar rosa pirrandi.
Helgi fylgdi henni eftir með Kjammi: bara krútt sem þarf knús árið 2009 þar sem hann tók glæpasögur Arnaldar Indriðasonar fyrir. Næstu ár gaf hann út Jóns sögu stóra, Flottastur@Facebook og Fantasíur karla: og hvernig konur geta flengt þá til hlýðni. Samhliða útgáfunni ritstýrði Helgi fjölmiðlinum Menn.is og keypti hann af Pressunni árið 2012. Það hafi einmitt verið ákveðinn vendipunktur.
„Menn.is var eiginlega ástæðan fyrir því að ég þurfti að breyta lífi mínu því þá var ég búinn að eignast fyrirtækið og þurfti að fara að láta það ganga. Ég var fastur í einhverju rugli og var að detta í það. Þannig ég tók mataræðið í gegn og áfengið,“ segir hann.
Hann hafi verið á andlegu ferðalagi síðan og kortleggur það í bókinni.
„Maður hættir aldrei að uppgötva sig, það eru mikil verðlaun sem fylgja því að feta þessa ótroðnu slóð og mikið frelsi.“