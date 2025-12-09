Vísir birtir nú metsölulista bókaútgefenda (Fíbút) en í síðustu viku voru það veruleg tíðindi að Skólastjóri Ævars Þórs Benedikssonar seldist mest allra íslenskra bóka í bæði október og nóvember. Sló Ævar Þór þar sjálfum metsölukóngi Íslands, Arnaldi Indriðasyni, ref fyrir rass.
Og enn er Skólastjórinn á toppnum!
„Þrátt fyrir pólitíska klæki og bellibrögð úr ýmsum áttum þá haggar ekkert veru þessa skólastjóra í toppsætinu eftir sölu fyrstu vikunnar í desember.
Þetta er glæsilegur árangur hjá Ævari Þór sem lengi hefur skrifað vinsælar bækur fyrir börn,“ segir Bryndís Loftsdóttir framkvæmdastjóri Fíbút.
Tál Arnaldur Indriðasonar situr áfram í öðru sæti en Syndafall Yrsu Sigurðardóttur flýgur úr ellefta sæti upp í það þriðja og skákar þar með bæði Kvöldsónötu Ólafs Jóhanns og Útkalli eftir Óttar Sveinsson.
Aldrei hafa fleiri skáldsögur verið kynntar í Bókatíðindum svo nú er hægt að skoða alls kyns vinkla á sölu þeirra.
„Þessa vikuna skiptum við skáldverkum upp í þrjá flokka; glæpasögur, sögur eftir höfunda sem á þessu ári ná fimmtíu ára aldri eða eru eldri og sögur eftir höfunda sem eru eða hafa verið undir fimmtugu við frumútgáfuár verks síns. Ég ætlaði reyndar fyrst að miða við fertugsaldurinn og var þá að horfa til þess að Arnaldur Indriðason var undir fertugu þegar hans fjórða bók, Mýrin kom út,“ segir Bryndís.
Halldór Laxness var búinn að gefa út Heimsljós, Sjálfstætt fólk og Sölku Völku fyrir fertugt, Vigdís Grímsdóttir gaf meðal annars út Kaldaljós, Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón og Stúlkuna í skóginum fyrir fertugt og Auður Haralds gaf meðal annars út Hvunndagshetjuna, Læknamafíuna og fjórar Elíasarbækur áður en hún fagnaði fertugu.
„Mér fannst ég vera alveg með þetta en þegar á hólminn var komið þá var einfaldlega betra jafnvægi á milli eldri og yngri deildarinnar með því að draga línuna við fimmtugt. Þarna flétta ég inn þýðingar til jafns við íslenskar frumútgáfur,“ að sögn Bryndísar.
Það kom kannski helst á óvart að þýðingin á Aðventu eftir Gunnar Gunnarsson skyldi rata á yngri deildarlistann en hann var 47 ára þegar Aðventa kom fyrst út á þýsku árið 1936.
„Það er óþarfi að fara nákvæmlega yfir þessa lista en vert að minna á að þó þarna séu upp talin 30 mest seldu skáldverkin þá er það aðeins rúm 10 prósent af heildarúrvali nýrra íslenskra og þýddra skáldverka og ljóða sem á boðstólnum eru á þessu ári.“
Óttar Sveinsson situr á toppi fræðibókalistans og hefur fyrir löngu slegið öll met með útgáfu á fjórða tug metsölubóka í þessari vinsælustu ritröð. Það verður svo enginn maður með mönnum sem ekki fær bæði Jeppar í lífi þjóðar og Steikarbók Óskars í jólagjöf. Hæsta flugið á þessum lista eiga svo Söguþættir landpóstanna sem virðast ætla að verða einn af óvæntari smellum ársins.
Að lokum býður Bryndís upp á þrjá barnabókalistar, einn fyrir yngstu kynslóðina, annar fyrir þá sem farnir eru að lesa sjálfir og sá þriðji inniheldur alls kyns fræðibækur, handbækur og verkefnabækur.
„Það sama á við hér og í skáldverkunum, þrátt fyrir að hér séu sýndar 30 mest seldu barnabækurnar þá er það aðeins um 10 prósent af heildarúrvalinu.“
1. Skólastjórinn - Ævar Þór Benediktsson, myndir Elín Elísabet Einarsdóttir2. Tál - Arnaldur Indriðason3. Syndafall - Yrsa Sigurðardóttir4. Kvöldsónatan - Ólafur Jóhann Ólafsson5. Útkall : Ég er á lífi - Óttar Sveinsson6. Franski spítalinn - Ragnar Jónasson og Katrín Jakobsdóttir7. Lára fer á hestbak - Birgitta Haukdal, myndir A. Aleqsanian og E. Nazaryan8. Atli fer í tívolí - Birgitta Haukdal, myndir A. Aleqsanian og E. Nazaryan9. Jeppar í lífi þjóðar - Örn Sigurðsson10. Orri verður óstöðvandi - Bjarni Fritzson11. Birtingur og símabannið mikla - Gunnar Helgason, myndir Elías Rúni12. Hin helga kvöl - Stefán Máni13. Vegur allrar veraldar : Skálkasaga - Sigríður Hagalín Björnsdóttir14. Sjá dagar koma - Einar Kárason15. Bluey : Hvar er Bluey - Joe Brumm, þýð. Andri Karel Ásgeirsson16. Lína fer í lautarferð - Astrid Lindgren, þýð. Sigrún Árnadóttir17. Leikum með sveinka -18. Dagbók Kidda klaufa 19 : Sull og bull - Jeff Kinney, þýð. Helgi Jónsson19. Spegill þjóðar : Fréttamyndir í fimmtíu ár - Gunnar V. Andrésson og Sigmundur Ernir Rúnarsson20. Söguþættir landpóstanna - Helgi Valtýsson og Guðjón Ragnar Jónasson ritstýrðu