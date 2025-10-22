Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús

Bayern München og Real Madrid unnu í kvöld bæði sinn þriðja leik í röð í Meistaradeildinni og eru í hópi fjögurra liða sem eru með fullt hús eftir þrjár umferðir.
Hin liðin með fullkomna byrjun eru Internazionale, Paris Saint Germain og Arsenal.
Bayern München vann 4-0 heimasigur á Club Brugge eftir að hafa skorað þrjú mörk á fyrstu 34 mínútunum.
Táningurinn Lennart Karl skoraði fyrsta markið á 5. mínútu og Harry Kane bætti við öðru marki á 14. mínútu. Luis Diaz skoraði síðan þriðja markið með þrumuskoti á 34. mínútu.
Fjórða markið kom ekki fyrr en ellefu mínútum fyrir leikslok og það skoraði varamaðurinn Nicolas Jackson. Það var lokamark leiksins.
Real Madrid vann 1-0 heimasigur á Juventus og hefur því líka unnið þrjá fyrstu leiki sína.
Jude Bellingham kom Real í 1-0 á 57. mínútu eftir undirbúning frá Brasilíumanninum Vinicius Junior. Fylgdi á eftir stangarskoti Brassans. Það reyndist eina mark leiksins.
Tottenham gerði markalaust jafntefli á útivelli á móti Mónakó og það var líka markalaust hjá Atalanta og Slavia Prag.
Alisson Santos skoraði sigurmark Sporting í 2-1 sigri á Marseille en franska liðið komst í 1-0 með marki Igor Paixao á 14. mínútu. Emerson fékk rauða spjaldið í uppbótatíma fyrri hálfleiks og Marseille því manni færri eftir það. Geny Catamo janaði metin á 69. mínútu og sigurmarkið kom síðan fjórum mínútum fyrir leikslok.