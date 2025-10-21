Íslenski boltinn

Valur og Sigurður Egill senda frá sér sam­eigin­lega yfir­lýsingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sigurður Egill Lárusson fagnar einu marka sinna fyrir Val.
Sigurður Egill Lárusson fagnar einu marka sinna fyrir Val. vísir/eyþór

Stjórn Knattspyrnudeildar Vals og leikhæsti leikmaður Vals í sögu efstu deildar kalra í fótbolta sendu frá sér yfirlýsingu í kvöld.

Stjórnin viðurkennir í yfirlýsingunni að samskiptin hafi ekki verið með þeim hætti sem Knattspyrnufélagið Valur vill eiga við sína leikmenn og samræmast í engu gildum félagsins.

Knattspyrnufélagið Valur mun sýna Sigurði þá virðingu sem honum ber í ljósi afreksferils hans hjá félaginu.

Formaður Knattspyrnudeildar Vals og Sigurður Egill skrifa undir og segja málinu lokið.

  • Yfirlýsing frá stjórn Knattspyrnudeildar Vals og Sigurði Agli Lárussyni
  • Sigurður Egill Lárusson er leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild og er því fyrir löngu kominn í sögubækur félagsins. Viðskilnaður hans við félagið hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu daga þar sem Sigurður hefur lýst yfir óánægju sinni með vinnubrögð Björns Steinars Jónssonar, formanns knattspyrnudeildar Vals. Hefur Sigurður tjáð sig opinberlega hvernig honum var tilkynnt sú ákvörðun stjórnar knattspyrnudeildar að bjóða honum ekki nýjan samning með skilaboðum í gegnum messenger.
  • Ljóst er að samskiptin voru ekki með þeim hætti sem Knattspyrnufélagið Valur vill eiga við sína leikmenn og samræmast í engu gildum félagsins.
  • Björn Steinar átti fund með Sigurði Agli fyrr í dag þar sem farið var yfir þessi samskipti og var Sigurður formlega beðinn afsökunar á þeim. Sigurður tók þeirri afsökunarbeiðni.
  • Knattspyrnufélagið Valur mun sýna Sigurði þá virðingu sem honum ber í ljósi afreksferils hans hjá félaginu.
  • Þessu máli er lokið af hálfu beggja aðila.
  • Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals
  • Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild
