Stjórn Knattspyrnudeildar Vals og leikhæsti leikmaður Vals í sögu efstu deildar kalra í fótbolta sendu frá sér yfirlýsingu í kvöld.
Stjórnin viðurkennir í yfirlýsingunni að samskiptin hafi ekki verið með þeim hætti sem Knattspyrnufélagið Valur vill eiga við sína leikmenn og samræmast í engu gildum félagsins.
Knattspyrnufélagið Valur mun sýna Sigurði þá virðingu sem honum ber í ljósi afreksferils hans hjá félaginu.
Formaður Knattspyrnudeildar Vals og Sigurður Egill skrifa undir og segja málinu lokið.
Sigurður Egill Lárusson taldi sig þurfa að svara yfirlýsingu Vals frá því í dag en það gerði hann á stuðningsmannasíðu Valsmanna í kvöld.