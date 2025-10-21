Friðaráætlunin um Gasa, sem kennd er við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, felur í sér að senda alþjóðlegt friðargæslulið til Gasastrandarinnar. Ráðamenn víða um heim óttast þó að senda hermenn eða öryggissveitir á svæðið, þar sem þeir gætu lent í átökum við Hamas-liða.
Ólíklegt þykir að Hamas-liðar muni leggja niður vopn og gefa frá sér vald á Gasaströndinni.
Samkvæmt friðartillögunum á Gasaströndin að ganga „af-hernaðarvæðingu“ sem felur í sér að Hamas-liðar eiga að leggja niður vopn. Það hafa leiðtogar samtakanna, sem hafa stjórnað Gasaströndinni frá 2007, ávallt þvertekið fyrir að gera.
Umrætt gæslulið á samkvæmt friðartillögunum að þjálfa og starfa með palestínskum löggæslumönnum, með ráðgjöf frá Jórdaníu og Egyptalandi. þetta gæslulið á að starfa á svæðum sem ísraelskir hermenn eiga ekki að vera á og koma í veg fyrir að vopnasendingar berist á Gasaströndina og tryggja dreifingu hjálpargagna.
Í samtali við New York Times segja erindrekar sem þekkja til viðræðna og stöðunnar á Gasa að lítið hafi áorkast þegar snýr að því að mynda þetta gæslulið.
Mikil óvissa ríki um það hver verkefni þessa liðs yrðu og erindrekar ríkja sem þykja líkleg til að taka þátt í myndun gæsluliðsins hafa sagt í einrúmi að ekki komi til greina að senda hermenn eða öryggissveitir sem myndu enda í bardögum við Hamas-liða.
Aðrir hafa sagt að ekki sé vilji til að senda menn inn í borgir Gasastrandarinnar af ótta við ógn frá Hamas-liðum og göngum þeirra undir borgunum.
Trump lýsti því yfir á samfélagsmiðli sínum í dag að margir bandamenn Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum og nærliggjandi svæðum iðuðu í skinninu yfir því að fá tækifæri til að senda sveitir á Gasaströndina. Þar gætu þessar sveitir tekið í lurginn á Hamas-liðum, haldi þeir áfram að hegða sér illa, eins og Trump orðaði það.
Forsetinn segist hafa haldið aftur af umræddum en ótilgreindum ríkjum því enn væri tími fyrir Hamas-liða til að leggja niður vopn. Geri þeir það ekki, verði viðbrögðin gífurlega kröftug og hrottafengin.
Trump virðist alfarið hunsa brot Ísraela á vopnahléinu og alfarið kenna Hamas-liðum um þau átök sem hafa átt sér stað. Það er þrátt fyrir að Ísraelar hafa gert fjölmargar árásir á Gasa á undanförnum dögum.
Tugir Palestínumanna hafa fallið í þessum árásum.
Tveir ísraelskir hermenn féllu um helgina og tveir aðrir eru sagðir hafa særst í dag.
JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali sem birt var í dag að framtíð Gasa til langs tíma væri enn óljós. Erfitt væri að segja til um hverjir myndu fara með stjórn þar í framtíðinni.
Hann sagði þó að mikill árangur hefði náðst.
Varaforsetinn er staddur í Ísrael þar sem hann var spurður út í það hvort Hamas-liðar myndu leggja niður vopn. Hann ítrekaði að Trump hefði sagt að ef þeir gerðu það ekki yrði gert út af við þá. Engin tímalína hefði þó verið ákveðin hvað varðar afvopnun Hamas.
Þá þvertók Vance fyrir að bandarískir hermenn yrðu sendir til Gasastrandarinnar.
Jared Kushner, tengdasonur Trumps, sem hefur komið mikið að friðarviðræðunum, sagði á blaðamannafundi með Vance að ef Hamas legðu ekki niður vopn og héldu áfram stjórn á einhverjum hlutum Gasastrandarinnar, myndi engum peningum vera varið til uppbyggingar á þeim svæðum.
Samkvæmt friðartillögunum hafa Ísraelar hörfað eilítið á Gasaströndinni en stjórna enn um 53 prósentum af landsvæðinu. Þar hafa ísraelskir hermenn reist varnarvirki en samkvæmt frétt BBC hefur að minnsta kosti einn ísraelskur miðill lýst þessar gulu línu svokölluðu sem nýjum landamærum Gasa.
Gula línan á að vera tímabundin. Samkvæmt tillögunum eiga ísraelskir hermenn seinna meir að hörfa enn lengra svo þeir stjórni um fjörutíu prósentum og svo fimmtán prósentum.
Að endingu ættu Ísraelar að stjórna smáu svæði um Gasa sem mynda á einhvers konar „öryggissvæði“. Hve lengi það á að vera er óljóst í tillögunum og er orðalagið á þann veg að Ísraelar ættu að fá að ráða því.
