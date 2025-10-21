Kynfræðsla í fermingarfræðslu: „Þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. október 2025 11:47 Sigga Dögg segir það hafa verið brandara þegar hún ræddi um að Jesú og María Magdalena hefðu alltaf verið í sleik. Vísir/Vilhelm Faðir hefur skráð dóttur sínar úr fermingarfræðslu eftir að Sigga Dögg kynfræðingur var með kynfræðslu fyrir fermingarbörnin. Hún segir kynfræðslu fara misvel í fólk en hún vildi kenna þeim að Jesú fagnaði ástinni og megi þau það líka. Hennar markmið sé að valdefla börnin. „En eftir að hafa setið klukkustund þarna inni og hlustað á fullorðna manneskju predika fyrir henni mikilvægi sjálfsfróunar á köldum vetrarkvöldum og vera dugleg að skoða hvort annað með tilheyrandi glærum, þá var farið yfir strikið með að druslustimpla Maríu Mey sem „vissi nú ekki einu sinni með hverjum hún hefði átt Jesús með“ og að postularnir hefðu bara verið abbó út í Maríu Magdalenu því hún hefði alltaf verið „í sleik við Jesús,“ skrifar Ingþór Örn Valdimarsson, faðir fermingarbarns, í færslu á Facebook þar sem hann segist hafa skráð dóttur sína úr fræðslunni. Akureyri.net greinir frá og segir þar að nýtt fyrirkomulag fermingarfræðslunnar í Glerárkirkju feli meðal annars í sér fjögur fræðslukvöld þar sem bæði börnin og foreldrar mæta. „Það er eðlilegt að þar sem við erum að ræða við þau í trúnaðarsamtali eins og kirkjan vill standa fyrir í fremingarfræðslu, vill vera trúnaðarvinur þannig að þú eigir alltaf trúnaðarsamband við guð. Þetta er einn liður í trúnaðarsamtali að mínu mati,“ segir Sigga Dögg í viðtali í Reykjavík síðdegis í gær. „Kynfræðsla fer misvel í fólk, ég fer misvel í fólk. Svo fara kristin gildi misvel í fólk, það er alveg pláss fyrir það. Það er eðlilegt að hlutir fari misvel í fólk.“ Talaði aldrei um Maríu mey Sigga Dögg segir að hún hafi talað um mikilvægi þess að eiga rétt á eigin líkama og rétt til þess að fagna honum og eigin unaði. Gífurleg áhersla hafi verið lögð á að læra að þykja vænt um sig sjálfan. „Ég held að það sem hafi farið fyrir brjóstið á fólki var að ég nefndi Jesú og Maríu Magdalenu. Ég veit ekki hvort að hitt sem við vorum að tala um hafi farið það mikið fyrir brjóstið á fólki, ég veit það ekki, en ég veit að það að ég hafi tekið dæmi um þau sem kirkjan er byggð í kringum, einhverjum fannst það ekki í lagi,“ segir hún. „Ég er ekki guðfræðingur, ég stúdera guðfræði bara sem áhugamanneskja á kantinum, ég get ekki farið og vitnað í einhver vers og hitt og þetta. En það vita það allir að það er togstreita innan kristinnar trúar, þú sérð hvað eru margir angar kristinnar trúar, það er ekki eitt sem heitir kristin trú. Þá eðlilega er fólk virkilega ósammála og túlkar þessi orð á svo mismunandi hátt.“ Hún segist þó ekki hafa talað um Maríu mey líkt og Ingþór segir í færslunni, heldur hafi hún einungis talað um Maríu Magdalenu. „Við vitum að hún er upphrópuð vændiskona. Nútímaguðfræðingar og femínískir guðfræðingar sem rýna í guðspjall Maríu Magdalenu leggja aðra merkingu í það og hún var alls ekkert vændiskona, þetta var enn eitt til að lækka konuna innan heilagra vitninga. Konum var ekki gert hátt undir höfði.“ Hvað varði orð hennar um að María Magdalena og Jesú hafi verið í sleik segir hún að um slakan brandara hafi verið að ræða. Á þessum tíma, fyrir um tvö þúsund árum, hafi konur ekki verið hátt skrifaðar og litið á þær sem eign karlanna. Því hafi það verið skrýtið að Jesú kysi konu sem lærisvein lærisveinanna þar sem það stríddi gegn gildum þess tíma. „Þú sérð það að kaþólska kirkjan hefur lengi verið að viðurkenna konur sem eitthvað annað en nunnur svo þetta stríddi gegn þeirri trú og þeirri trú karlmanna sem stjórnuðu um hlutverk konunnar. Þetta var sagt út frá því, út frá þeirra gildismati á þeim tíma því það er litið svo á að þau Jesú og María Magdalena voru hjón, þau voru elskendur, þau voru mennsk.“ Með þessu vildi hún kenna fermingarbörnunum að Jesú fagnaði ástinni og að þau megi það líka en það verði að byrja hjá þeim sjálfum. „Þannig talaði ég um sjálfsfróun sem ber að leyfa sér að uppgötva unað eigin líkama. Guð sagði að við værum sköpuð í guðsmynd og þá erum við fullkomin eins og við erum og hluti af því er að við getum unað af eigin líkama, það er eitthvað sem við megum gefa okkur. Það er engin synd, það er engin skömm í kringum það og það er það sem ég var að reyna segja við krakkana, valdeflið ykkur sjálf með því að kynnast ykkur.“ Fullt af fólki ánægt Sigga Dögg segir fjölda foreldra og fermingarbarna sem sóttu fræðsluna hafa verið ánægðan með hana. Hún hafi fengið fjölda fallegra skilaboða í kjölfarið. „Ég er búin að fá fullt af fólki sem var ánægt með þetta og skilaboð frá þeim. Eðlilega eru ekkert allir sammála, við höfum mismunandi skoðanir um hvernig eigi að nálgast kynþroska og þessi mál og fólki var mjög heitt í hamsi,“ segir hún. Hún tali sjálf við börnin sín um guð sem sé miskunnarsamur og fyrirgefi öllum. Hún sé ekki sammála því þegar foreldrar setji kristin gildi í búning að ákveðnir hlutir megi ekki. „Eftir að hafa starfað í kynfræðslu í fimmtán ár og séð hvað sumir foreldrar hafa sett í einhvers konar kristinn búning að þetta megi ekki og hitt, hitt sé vont og slæmt og þú sért drusla ef þú gerir þetta og sjálfsfróun sé hættuleg. Þetta eru dæmi frá íslenskum unglingum,“ segir hún. „Sem kynfræðingur og manneskja get ég ekki setið hjá ef ég er með ungling í tíma sem er að burðast með skömm og sjálfniðurrif því það heldur að það megi ekki stunda sjálfsfróun. Þess vegna er mikilvægt að segja að þú átt þenann líkama, þú átt hann og mátt þetta og við megum þetta öll.“ Í dag séu samskipti svo pólaríseruð að allt geti orðið að umdeildu málefni. „Það sem ég upplifi þarna í þessari umræðu er að þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun. Hvort sem það er innan kirkjunnar, samfélagsins eða úr eigin uppeldi, eða blanda úr öllu, það er svona hlustaðu á mig og sjáðu mig og ég finn sársaukann. Mér finnst það virkilega leiðinlegt og ég er hrygg með fólki að hafa upplifað það svona því það var ekki meint svona,“ segir Sigga Dögg. 