Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 20. október 2025 21:05 Örvar Eggertsson tryggði Stjörnunni jafntefli í kvöld en fékk líka færi til að skora sigurmarkið. vísir/Diego Stjörnumönnum mistókst að tryggja sér Evrópusæti í Úlfarsárdalnum í kvöld en eftir 1-1 jafntefli við Fram er ljóst að það verður úrslitaleikur um Evrópusæti milli Stjörnunnar og Breiðabliks í lokaumferðinni. Leikurinn fór hægt af stað enda mikið í húfi fyrir Stjörnumenn. Framarar skoruðu tvisvar, en mörkin fengu ekki að standa. Á 30. mínútu skoraði Jakob Byström, en hann var rangstæður. Skömmu síðar skoraði Kennie Chopart, en markið fékk því miður ekki að standa. Kyle Mc Lagan reyndist þá brotlegur í teig gestanna. Hættulegasta færi Stjörnunar kom á 42. mínútu þegar Andri Rúnar Bjarnason átti skot á markið en Þorri Stefán Þorbjörnsson varði frábærlega á marklínunni. 0-0 staðan og þannig stóðu leikar í hálfleik. Fred Saraiva braut ísinn snemma í seinni hálfleik með frábæru skoti fyrir utan teig. 1-0 fyrir heimamönnum. Skömmu síðar jafnaði Örvar Eggertsson metin fyrir Stjörnuna með laglegri afgreiðslu eftir fyrirgjöf frá Alpha Conteh. Bæði lið sóttu hart en því miður tókst hvorugu liði að bæta við marki og niðurstaðan því 1-1 jafntefli í kvöld. Stjarnan mætir Breiðablik í lokaumferð Bestu deildar karla og verður það hreinn úrslitaleikur um þriðja sætið og þar af leiðandi evrópusæti. Breiðablik verður að vinna með tveimur mörkum og má því búast við hörku leik á Samsungvellinum í Garðabæ. Atvik leiksins Það var í raun ekkert sem stóð sérstaklega upp úr. Við fengum hins vegar að sjá Emil Atlason, leikmann Stjörnunar, og Vuk Oskar Dimitrijevic, leikmann Fram, spila aftur eftir löng meiðsli. Stjörnur og skúrkar Fred Saraiva var flottur á miðjunni í dag fyrir Framara. Hann skoraði líka frábært mark úr langskoti. Örvar Eggertsson var líflegur á hægri kanti Stjörnunar. Hann skoraði eitt mark í kvöld en hefði hæglega getað bætt við öðru. Hvað get ég sagt? Árni Snær Ólafsson, markvörður Stjörnunar, og Viktor Freyr Sigurðsson, markvörður Fram, eru menn leiksins hjá mér í dag. Báðir áttu frábærar vörslur og komu þeir í veg fyrir að frekari mörk fengu að líta dagsins ljós. Stemning og umgjörð Það var lífleg stemning hér á Lambhagavelli. Það heyrðist ágætlega beggja megin í stúkunni en stuðningsmenn létu ekki vanta trommurnar í kvöld. Dómarar Þórður Þorsteinsson Þórðarson var með flautuna í kvöld. Með honum voru Egill Guðvarður Guðlaugsson og Bergur Daði Ágústsson. Fín dómgæsla í dag að mínu mati. Ég er ekki alveg viss með dóminn í seinna markinu sem var tekið af Fram. Virtist vera ansi harður dómur. Viðtöl Örvar Eggertsson: Þetta er bara víti Örvar vildi víti undir lok leiksins.vísir / PAWEL „Mér fannst ég hafa verið rifinn niður og það átti að vera víti, það er allavega mín skoðun.“ „Ég var komin markmegin við hann, og svo rífur hann í hendina á mér. Það er ekki flóknara en það, þetta er bara víti.“ „Dómarinn vildi ekkert ræða við mig eftir leik, ég þarf að horfa á þetta aftur og skoða þetta.“ „Við viljum vinna alla leiki sem við spilum. Þetta eru svekkjandi úrslit. Við þurfum að mæta almennilega í næsta leik, það er ekkert flóknara en það.“ Rúnar Kristinsson: Miklu betri meira og minna allan leikinn Rúnar Kristinsson var svekktur að vinna ekki leikinn í kvöld.Vísir / Hulda Margrét „Ég er svekktur að vinna ekki, mér fannst við miklu betri meira og minna allan leikinn. Þeir ógnuðu okkur dálítið í restina með löngum boltum og þrýstu leikmönnum fram. Við áttum frábærar skyndisóknir trekk í trekk og heilt yfir fannst mér við hafa átt að vinna leikinn. Það endaði ekki þannig en við spiluðum frábæran leik.“ „Frábær leikur og við spiluðum ofboðslega vel. Við sýndum kraft og vilja og það var engin uppgjöf í okkur í dag. Við erum í þessari baráttu til þess að standa okkur og taka þátt í þessari keppni sem er í efri hlutanum.“ „Ef við hefðum lagst í grasið og leyft Stjörnunni að vinna í dag væru þeir búnir að tryggja sér Evrópusæti. Það er hlutverk okkar og hinna liðanna í keppninni að mæta til leiks gegn bestu liðunum og gera sitt besta í hverjum einasta leik.“ „Við höfum hægt og bítandi stigið upp töfluna síðustu ár. Við erum með góðan leikmannahóp og gott starf hjá félaginu. Þetta er vel rekin klúbbur og við vonandi getum strítt bestu liðunum meira á næsta ári.“ Besta deild karla Fram Stjarnan