Potter orðinn þjálfari Svía og stefnir á HM

Graham Potter var í dag kynntur sem nýr þjálfari karlalandsliðs Svíþjóðar í fótbolta. Hann tekur við starfinu af Jon Dahl Tomasson, sem var rekinn fyrir viku vegna lélegs gengis, og ætlar að koma Svíum á HM næsta sumar.
Orðrómur hafði verið uppi um að Potter tæki við Svíum en sænska knattspyrnusambandið staðfesti ráðninguna með tilkynningu nú í morgun.
„Í samvinnu við leikmenn vil ég láta draum stuðningsmanna um HM næsta sumar rætast,“ sagði Potter sem í sænska landsliðinu er með til taks stórstjörnur á borð við framherjana Alexander Isak og Viktor Gyökeres.
Potter, sem er fimmtugur, var rekinn frá West Ham í síðasta mánuði og hafði áður stýrt Chelsea, Brighton og Swansea. Hann vakti hins vegar fyrst athygli sem þjálfari sænska liðsins Östersund sem hann kom upp úr D-deild og í úrvalsdeild, og þar að auki til bikarmeistaratitils og í Evrópudeildina.
Undir stjórn Tomasson hefur Svíþjóð aðeins náð í eitt stig úr fyrstu fjórum leikjum sínum í undankeppni HM, og meðal annars tapað í tvígang gegn Kósovó. Tveir leikir eru eftir í nóvember en Svíar hafa svo að öllum líkindum varaleið inn í umspilið í mars, fyrir að hafa unnið sinn riðil í C-deild Þjóðadeildarinnar á síðustu leiktíð, og gildir samningur Potter fram yfir það umspil.
Fari svo að Svíar komist svo á HM í gegnum umspilið mun samningur Potters sjálfkrafa framlengjast fram yfir mótið sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar.
„Ég er mjög auðmjúkur gagnvart verkefninu en líka ótrúlega innblásinn. Svíþjóð á frábæra leikmenn sem standa sig vel í bestu deildum heims í hverri viku. Mitt hlutverk verður að skapa aðstæður svo að við sem lið stöndum okkur vel á hæsta stigi til að koma Svíþjóð á HM næsta sumar,“ er haft eftir Potter í tilkynningu sænska sambandsins.