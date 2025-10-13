Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. október 2025 23:39 Sendiráð Venesúela í Ósló í Noregi. epa Yfirvöld í Venesúela hafa lokað sendiráði sínu í Ósló einungis nokkrum dögum eftir að stjórnarandstæðingurinn María Corina Machado hlaut friðarverðlaun Nóbels. Enginn rökstuðningur hefur verið veittur fyrir lokuninni. „Við höfum fengið tilkynningu frá sendiráði Venesúela að þau ætla að loka og enginn rökstuðningur hefur verið veittur fyrir ákvörðuninni,“ segir Cecilie Roang, talsmaður utanríkisráðuneytis Noregs, fyrr í dag. Sendiráðinu hafði verið lokað um morguninn og var starfsfólk hætt að svara símanum. Seinnipart mánudags var búið að aftengja símanúmerin. Á föstudag fyrir helgi tilkynnti norska Nóbelsnefndin að Machado hlyti hin virtu friðarverðlaun Nóbels fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og fyrir að tryggja friðasamleg umskipti til lýðræðis frá einræði í Venesúela. Hún var leiðtogi stjórnarandstöðunnar þegar umdeildar forsetakosningar fóru þar fram á síðasta ári og var henni meinað að bjóða sig fram til forseta. Opinber kjörstjórn lýsti síðan yfir sigri Nicolás Maduro sem stjórnarandstaðan mótmælti og töldu sig hafa sigrað kosningarnar. Roang segir samkvæmt The Guardian að norskum yfirvöldum þyki það miður að sendiráðinu hafi verið lokað. „Þrátt fyrir ágreining um ýmis mál vill Noregur halda viðræðum gangandi við Venesúela og mun halda áfram að vinna í þá átt,“ sagði hún. Auk þess að loka sendiráðinu í Noregi hefur sendiráði Venesúela í Ástralíu einnig verið lokað. Í stað þess hyggjast þau opna ný sendiráð í Búrkína Fasó og Simbabve samkvæmt Reuters. Maudor sagði í yfirlýsingu að um væri að ræða nýja stefnumótun og endurúthlutun auðlinda. Venesúela Noregur Nóbelsverðlaun Simbabve Búrkína Fasó Mest lesið Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Innlent Eldur logar á Siglufirði Innlent Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Innlent Slapp með skrekkinn við myndatöku í Reynisfjöru Innlent „Ég er ekki sammála þessari umræðu og þessari nálgun“ Innlent „Ísland fyrst, svo allt hitt“ Innlent Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Innlent „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Innlent Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Erlent Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Innlent Fleiri fréttir Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Hvað svo? Trump segir næsta fasa friðaráætlunar hafinn Tugir látnir eftir úrhelli í Mexíkó Dóttir bæjarstjórans grunuð um árásina Bein útsending: Mikil fagnaðarlæti í Palestínu og Ísrael Bein útsending: Trump ávarpar ísraelska þingið Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Halda æfingu fyrir finnska þingmenn í neyðarskýli Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Sjá meira