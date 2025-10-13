Missir af landsleik eftir árekstur við stöngina Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 11:00 Ollie Watkins var sýnilega kvalinn eftir að hafa lent á stönginni í vináttuleiknum gegn Wales á fimmtudaginn. getty/Marc Atkins Ollie Watkins, framherji Aston Villa, hefur dregið sig úr enska landsliðinu sem mætir Lettlandi í undankeppni HM 2026 á morgun. Watkins varð fyrir meiðslum þegar hann lenti á stönginni í leiknum gegn Wales á fimmtudaginn. Englendingar unnu 3-0 sigur en öll mörkin komu á fyrstu tuttugu mínútum leiksins. Hinn 29 ára Watkins skoraði annað mark Englands í leiknum en skömmu fyrir hálfleik meiddist hann á vinstri fæti þegar hann lenti á annarri stöng marks Wales. Watkins sneri aftur á völlinn eftir að hafa fengið meðhöndlun en var tekinn út af í hálfleik. Watkins hefur ekki jafnað sig á meiðslunum því hann verður ekki með enska liðinu gegn því lettneska á morgun. Ollie Watkins has been ruled out of tomorrow's @FIFAWorldCup qualifier against Latvia, having not recovered from the knock sustained against Wales.Speedy recovery, Ollie! 👊— England (@England) October 13, 2025 England er með fullt hús stiga á toppi K-riðils undankeppni HM og tryggir sér sæti í lokakeppninni með sigri í Ríga á morgun. Englendingar unnu fyrri leikinn gegn Lettum, 3-0. Watkins hefur skorað sex mörk í tuttugu landsleikjum. Hann hefur skorað eitt mark fyrir Villa á þessu tímabili en hann hefur verið hjá liðinu síðan 2021. Næsti leikur Villa er gegn Tottenham á sunnudaginn. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira