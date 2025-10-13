Unnu og færðust nær HM en púaðir af velli og þjálfarinn aldrei verið jafn ósáttur Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 08:03 Skotar unnu Hvít-Rússa í gær en engin ánægja var með spilamennsku þeirra. getty/Craig Foy Þrátt fyrir að skoska karlalandsliðið í fótbolta hafi færst nær sínu fyrsta heimsmeistaramóti í 28 ár var þjálfari þess afar ósáttur eftir sigurinn á Hvíta-Rússlandi í gær. Skotar unnu leikinn á Hampden Park, 2-1, og eru að minnsta kosti öruggir með sæti í umspili um sæti á HM. Skotland hefur ekki spilað á heimsmeistaramótinu síðan 1998. Skotland vann einnig Grikkland á fimmtudaginn, 3-1, og fékk því fullt hús stiga í þessum landsleikjaglugga. En samt stökk Clarke ekki bros eftir leikinn gegn Hvíta-Rússlandi. „Ef þú hefðir sagt fyrirfram að við fengjum sex stig væru allir mjög glaðir,“ sagði Clarke. „En ég verð að vera heiðarlegur. Ég er mjög, mjög vonsvikinn með liðið mitt. Mér fannst við ekki spila nálægt okkar getu og það var mjög svekkjandi. Við fengum þrjú stig sem huggar okkur en annars klórum við okkur í höfðinu yfir því af hverju við vorum svona slakir.“ Clarke stýrði Skotum í 72. sinn í gær sem er met. Fyrirliði skoska liðsins, Andy Robertson, sagðist aldrei hafa séð Clarke jafn reiðan og í hálfleik gegn Hvíta-Rússlandi. Stuðningsmenn Skotlands púuðu á liðið eftir leikinn í gær, þrátt fyrir sigurinn mikilvæga. Skotar mæta Grikkjum í næstsíðasta leik sínum í C-riðli í næsta mánuði. Í lokaleiknum mætast svo Skotland og Danmörk en það verður væntanlega úrslitaleikur um efsta sætið í riðlinum. HM 2026 í fótbolta Skoski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira