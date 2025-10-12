Haaland yfirgefur norska landsliðshópinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 15:03 Erling Haaland er farinn heim til Manchester. EPA/TOMS KALNINS Norska súperstjarnan Erling Haaland hefur yfirgefið norska landsliðshópinn en markahrókurinn fær verðskuldaða hvíld eftir 5-0 sigurinn á Ísrael í gær. „Allir sem hafa spilað mikið í Meistaradeildinni fengu fyrirmæli um að fara heim,“ sagði landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken. Noregur tryggði sér nánast sæti á HM með sigrinum í gær enda markatala liðsins miklu betri en sú hjá Ítölum. Eftir sigurinn fór liðið út að skemmta sér í næturlífi Oslóar. Daginn eftir leikinn sagði landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken frá því að fimm leikmenn yfirgefi nú hópinn. Einn þeirra er Erling Haaland, sem skoraði þrennu í leiknum. „Allir sem hafa spilað mikið í Meistaradeildinni fengu fyrirmæli um að fara heim. Það eru (Alexander) Sørloth, (Erling) Haaland, (Julian) Ryerson, (Fredrik) Bjørkan,“ sagði Solbakken við Verdens Gang. Í þeirra stað koma Sverre Nypan og Sebastian Sebulonsen inn í hópinn fyrir vináttuleikinn gegn Nýja-Sjálandi á þriðjudag. Í nóvember mætir Noregur síðan Eistlandi og Ítalíu í síðustu tveimur leikjum undankeppninnar. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira