Svona var blaða­manna­fundur Deschamps

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Didier Deschamps, þjálfari franska landsliðsins, hittir blaðamenn fyrir leikinn á Laugardalsvelli annað kvöld.
Franska landsliðið er komið til Íslands og spilar á Laugardalsvellinum annað kvöld. Franski landsliðsþjálfarinn Didier Deschamps og fyrirliðinn hans sátu fyrir svörum á blaðamannafundi sem var í beinni hér á Vísi.

Íslenska liðið tapaði 5-3 á móti Úkraínu á Laugardalsvellinum á föstudagskvöldið á meðan Frakkland vann Aserbaísjan 3-0.

Frakkar hafa unnið alla þrjá leiki sína í riðlinum þar á meðal 2-1 sigur á Íslandi í París í september.

Franska liðið hefur misst nokkrar stórstjörnur í meiðsli en þar á meðal eru Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ibrahima Konaté, Bradley Barcola og Désiré Doué.

Hér að neðan má sjá upptöku af fundinum. Hann fór fram á frönsku.

Klippa: Blaðamannafundur Didier Deschamps.
HM 2026 í fótbolta

