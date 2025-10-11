Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. október 2025 22:17 Gasaborg og Sharm El-Sheikh eiga lítið sameiginlegt eftir tvö ár af hryllingi. AP Leiðtogar tuttugu ríkja, þeirra á meðal Donald Trump Bandaríkjaforseti, Abdel Fattah el-Sisi Egyptlandsforseti og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands, munu koma saman í strandbænum Sharm El-Sheikh við Rauðahafið til að ræða það hvernig megi binda enda á stríðið á Gasaströndinni. Fram kemur í tilkynningu frá embætti forseta Egyptalands að síðdegis mánudaginn 13. október fari fram „Friðarfundurinn í Sharm El-Sheikh.“ Abdel Fattah El-Sisi forseti og Trump Bandaríkjaforseti muni sitja fyrir fundinum. „Leiðtogafundurinn miðar að því að binda enda á stríðið á Gasaströndinni, efla viðleitni til að koma á friði og stöðugleika í Mið-Austurlöndum og hrinda af stað nýju skeiði öryggis og stöðugleika,“ segir í tilkynningu forsetans. Samkvæmt umfjöllun Reuters hefur Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands staðfest að hann sæki fundinn. Þannig votti hann Bandaríkjaforseta, Egyptum, Katörum og Tyrkjum virðingu sína fyrir að hafa komið vopnahléssamningi í gegn. Emmanuel Macron Frakklandsforseti hefur einnig gefið út að hann muni sækja fundinn. Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Bandaríkin Egyptaland Bretland Frakkland Mest lesið Valtýr furðar sig á óhróðri, níði og aðdróttunum systkina Innlent Sendir Svein Andra í mál við ríkið Innlent Fagnar miklum fjölda áskorana og liggur undir feldi Innlent Gögn sem fyrst voru ekki til brunnu síðar Innlent Bergþór dregur framboðið til baka Innlent Kínverskir bílar gætu verið notaðir til njósna Innlent Kourani fluttur á Klepp Innlent Mætti með hníf í sund og var vísað út Innlent „Pólitík hjá ríkisstofnun sem á bara að vinna fyrir borgarana“ Innlent „Þetta er pólitísk vakning“ Innlent Fleiri fréttir Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Harðar árásir á Kænugarð í nótt Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Vopnahlé tekur gildi Annar andstæðingur Trumps ákærður Hægagangur á rússneska hagkerfinu Sagðir skoða að færa Eurovision verði Ísraelum meinuð þátttaka Dómur þyngdur yfir nauðgara Pelicot Myndir: Hágrátið og hlegið þegar fréttir bárust af friðarsamkomulagi Von um frið en uggur um efndir Trump segir Hamas og Ísraela hafa náð samkomulagi Kenna Evrópu- og Bandaríkjamönnum um litlar líkur á friði Handtekinn fyrir að kveikja skæðasta eld Los Angeles Fá Nóbelsverðlaun fyrir þróun málmlífrænna grinda Tengdasonur Trumps mætir til Egyptalands Dularfull brotlending nærri Area 51 Trump og „maðurinn með ljáinn“ hóta að greiða ekki laun Sjá meira