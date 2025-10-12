Mbappé segir fólki að láta Lamine Yamal í friði Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 13:30 Lamine Yamal reynir að ná boltanum af Kylian Mbappé í landsleik Spánar og Frakklands. Getty/Harry Langer Franska stórstjarnan Kylian Mbappé þekkir það vel að komast ungur í sviðsljósið og Frakkinn hefur gagnrýnt hið mikla sviðsljós sem beinist að Lamine Yamal. Mbappé skorar á gagnrýnendur að „láta strákinn í friði“ en segir ungstjörnu Barcelona og spænska landsliðsins vera „stútfullan af hæfileikum“. Hinn átján ára gamli Lamine vann Kopa-bikarinn í síðasta mánuði sem besti leikmaður heims undir 21 árs aldri og var þá að vinna annað árið í röð. Strákurinn hefur sætt gagnrýni að undanförnu vegna einkalífs síns. „Það sést að [Lamine] hefur ástríðu fyrir fótbolta og það er það eina sem hann má ekki missa,“ sagði Mbappé við Jorge Valdano í viðtali á Movistar á sunnudag. „Annað er bara líf hans. Fólk talar um einkalíf hans, en mér finnst að fólk ætti að láta hann í friði,“ sagði Mbappé. Lamine hefur skorað tvö mörk og gefið þrjár stoðsendingar fyrir Barcelona í spænsku deildinni á þessu tímabili, sem er hans þriðja sem fastamaður í aðalliðinu. Hann lék sinn fyrsta leik í spænsku deildinni árið 2023, aðeins 15 ára gamall. Mbappé var annað undrabarn en hann lék fyrst í frönsku deildinni fyrir Monaco sextán ára gamall. „[Lamine] er frábær fótboltamaður en í lífinu er hann átján ára strákur. Allir gera mistök átján ára. Hann mun lifa sínu lífi. Við ættum aðeins að horfa á það sem hann gerir á vellinum. Annað skiptir ekki máli, svo lengi sem það er ekkert alvarlegt. Hann er leikmaður með gríðarlega hæfileika,“ sagði Mbappé. Spænski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira