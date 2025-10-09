Tilviljunin ein réði því að Dr. Varsen Aghabekian, utanríkisráðherra Palestínu, væri stödd á Íslandi þegar heimsögulegar fréttir um vopnahlé á Gasa berast. Fréttastofa fékk að fylgja Dr. Varsen eftir á nokkrum stöðum í dag
Dagurinn hófst í utanríkisráðuneytinu þar sem Dr. Varsen fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra en saman ræddu þær við íslenska fjölmiðla. Það mátti ráða af orðræðu Dr. Varsens að hún liti framtíðina björtum augum þrátt fyrir auðvitað að gera sér grein fyrir þeim umfangsmiklu og erfiðu verkefnum sem bíða Gasabúa. Hún sagði að nú væri tímapunkturinn fyrir frjálsa og fullvalda Palestínu. Vonin væri í rauninni lífsnauðsynleg Palestínumönnum og að bölsýni ætti ekki að vera til í orðabókinni.
Forseti Alþingis tók á móti Dr. Varsen síðdegis og sýndi henni um Alþingi og þá fundaði hún með utanríkismálanefnd Alþingis en áður en hún hélt í skoðunarferð um þingið þá spurði fréttamaður hana í stjórnarráðinu hvaða þýðingu vopnahlé hefði fyrir hana á þessari stundu en þá sagði hún að hver dagur sem tefði vopnahlé kostaði hundruð Palestínumenn lífið.
„Í dag er mannfallið nálægt 70 þúsundum, særðir eru næstum 170 þúsund og þetta eru þau tilfelli sem tilkynnt hefur verið um en þið getið ímyndað ykkur hversu margir eru undir rústunum, hversu margra er saknað, óskráð tilfelli, óbein dauðsföll svo ég get ekki ímyndað mér hver heildartalan er. Stöðvun árásanna skiptir því miklu máli. Það er ljósið við enda ganganna sem gerir það að verkum að við getum haldið áfram,“ sagði Dr. Varsen.
Drjúgum tíma tvíhliðafundar Þorgerðar og Dr. Varsen var varið í að tala um hlutverk Íslands í endurreisn og uppbyggingu Gasa. Dr. Varsen sagði að best færi á því að ríki heims myndu nýta sína sérstöðu og sérþekkingu til uppbyggingar- og hjálparstarfs á Gasa og í því samhengi sagði Þorgerður Katrín að kröftum Íslands væri vel farið í að aðstoða Palestínumenn á sviði orkumála.
„Við munum gera það í samstarfi við atvinnulífið hér og skoða hvað við getum gert í uppbyggingu Gasa en við erum að tala um jafnréttismálin, það skiptir mjög miklu máli. Við erum þessi sterka rödd á alþjóðavettvangi þegar kemur að jafnréttismálum, mannréttindamálum, málefni minnihlutahópa hvort sem um ræðir hinseginfólk eða aðra, við munum finna okkar veg þar sem við komum best að gagni,“ sagði Þorgerður.
Dr. Varsen var spurð út í mál Möggu Stínu, sem er föst í haldi Ísraelskra yfirvalda, en hún var líkt og mikið hefur verið fjallað um í fréttum hluti af áhöfninni um borð á skipinu Samviskunni en tilgangur þeirra var að færa Gasabúum mat og hjálpargögn. Dóttir hennar Möggu Stínu sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að lögmenn Frelsisflotans hefðu sagt að aðgerðasinnarnir hefðu lýst vanvirðandi og meiðandi framkomu af hálfu Ísraela. Dr. Varsen lýsti miklu þakklæti í garð þeirra sem hafa lagt upp í slíkan leiðangur.
„Við erum henni mjög þakklát en okkur þykir líka mjög leitt að heyra af því sem hún er að ganga í gegnum. Við vitum að svona lagað hefur gerst og fyrri smáflotar voru stöðvaðir og yfirteknir. Við verðum að ítreka að Ísrael hefur engan rétt til að stöðva skip á alþjóðlegu hafsvæði. Þetta er brot á alþjóðalögum og ég vona að landa ykkar verði sleppt eins fljótt og mögulegt er,“ sagði Dr. Varsen.Hér í spilaranum að neðan er hægt að horfa á blaðamannafundinn í stjórnarráðinu í heild sinni.
