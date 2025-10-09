Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. október 2025 13:36 Arnar Gunnlaugsson er stoltur af eftirmanni sínum Sölva Geir Ottesen. Vísir/Ernir/Anton Brink Arnar Gunnlaugsson var spurður að því á blaðamannafundinum í dag hvernig það var að fylgjast með Víkingum tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn um síðustu helgi. Víkingar tryggðu sér titilinn með 2-0 sigri á FH en liðið er orðið meistari þrátt fyrir að tvær umferðir séu eftir. Arnar gat svo sannarlega samgleðst fyrrum lærisveinum sínum og samstarfsmönnum. „Það var bara mjög gaman. Ég er ótrúlega stoltur af klúbbnum og Sölva [Geir Ottesen, þjálfara],“ sagði Arnar sem þjálfaði Víkingsliðið frá 2018 til 2024. „Það gekk reyndar erfiðlega að óska þeim til hamingju daginn eftir því þeir voru frekar þunnir kapparnir,“ sagði Arnar í léttum tón. „Þetta er geggjað fyrir félagið sem og að sjá þessa ótrúlegu stemmningu sem myndaðist í Víkinni,“ sagði Arnar. „Fyrir mig persónulega þá var þetta eins og sjá barnið sitt halda áfram að gera góða hluti. Þetta var eiginlega meiri gleði heldur en að vinna sjálfur,“ sagði Arnar og hann hefur ekki áhyggjur af Víkingum í framtíðinni. „Framtíð félagsins er í topp-, topp-, toppmálum,“ sagði Arnar að lokum. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið „Ég var mjög leið og bara ótrúlega vonsvikin“ Sport „Staða mín er svolítið erfið“ Fótbolti Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Enski boltinn Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Fótbolti Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Enski boltinn Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Fótbolti Missa af Messi vegna harðra aðgerða gegn innflytjendum í Chicago Fótbolti Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Fótbolti Rifust um olnbogaskot Drungilas Körfubolti Nýtur sín vel í sterkari deild: „Alveg sannfærður um að ég hafi valið vel“ Handbolti Fleiri fréttir Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Björgvin Brimi í Víking Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Króati tekur við kvennaliði Keflavíkur Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna Sölvi hæstánægður með Gylfa og vill sjá hann í landsliðinu Þorlákur verður áfram með Eyjamenn Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Sjá meira