Íslenski boltinn

„Maður er orðinn Ís­lands­meistari í sínu fyrsta giggi“

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Sölvi Geir Ottesen gerði Víking að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari.
Sölvi Geir Ottesen gerði Víking að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari.

Þjálfarinn og Íslandsmeistarinn Sölvi Geir Ottesen var meyr og hrærður þegar hann ræddi við Gunnlaug Jónsson skömmu eftir að flautað var til leiksloka í leik Víkings og FH í Bestu deild karla í fótbolta. Þar með var ljóst að Víkingar væru orðnir Íslandsmeistarar í fótbolta árið 2025.

Leikurinn bar þess merki að Víkingar vissu að með sigri myndu þeir verða Íslandsmeistarar á ný á meðan FH hafði í raun litlu að keppa að. Leiknum lauk með 2-0 sigri Víkinga í Víkinni og í kjölfarið brutust út mikil fagnaðarlæti. Sölvi Geir var hins vegar nappaður í viðtal áður en hann gat hrist kampavínið úr flöskunni.

„Hún er geggjuð,“ sagði Sölvi Geir um tilfinninguna að vera Íslandsmeistari á nýjan leik. Hann er á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari Víkings.

„Þetta er búið að vera svakalegt tímabil, svakaleg reynsla, svakalegur lærdómur. Maður lærir helling nýtt um sjálfan sig í þessu starfi. Maður er ennþá að komast yfir þetta, maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi.“

Klippa: Sölvi Geir meistari á fyrsta tímabilinu sem aðalþjálfari
„Ég er ekki neitt án þeirra“

„Hellst yfir mikið þakklæti. Þakklæti yfir leikmennina, hvað þeir voru tilbúnir að leggja á sig fyrir liðið. Komandi úr erfiðu tímabili, erfiðan og skrítinn undirbúning, lentum í fullt af skakkaföllum með liðið – meiðslum, en menn gáfust aldrei upp.“

„Er rosalega stoltur af leikmönnum og hvernig þeir höndluðu þetta allt saman. Lentum í erfiðleikum í miðju móti, í Evróputörninni. Erfitt tap á móti Bröndby en hvernig leikmenn stigu upp og horfðu fram á veginn. Gáfust aldrei upp, ég er virkilega stoltur af þeim og þjálfarateyminu mínu líka, ég er ekki neitt án þeirra. Við vinnum svo vel saman sem liðsheild, allir saman svo það er mikið þakklæti sem hellist yfir mann akkúrat núna.“

„Ég get haldið áfram. Stuðningsmennirnir settu nýjan standard finnst mér í íslenskum fótbolta. Eru mættir löngu fyrir leikina styðjandi við bakið á okkur. Allur stuðningurinn frá öllum í félaginu, stjórninni og sjálfboðaliðum. Geggjað að ná svona markmiði þegar það er svona mikil samheldni innan klúbbsins. Ég er bara smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna.“

Hver er vendipunkturinn?

„Við settum okkur háleit markmið, að komst í deildarkeppnina og vinna allt sem er í boði. Fórum ekki leynt með það.“

„Búnir að klúðra bikarnum og Evrópu þannig það var bara eitt markmið eftir, einn titill að sækja. Við settum okkur ný markmið sem var að við þyrftum að vinna restina af leikjunum. Það var hugarfarið sem menn settu sig í, gírinn sem menn settu sig í. Allir unnu að því á æfingasvæðinu og það má sjá annan gír á liðinu eftir það.“

„Vissulega fengum við að hvíla okkur meira milli leikja, fengum sterka leikmenn til baka. Hópurinn varð sterkari fyrir vikið. Má segja að það hafi breytt því.“

Munurinn á að vera Íslandsmeistari sem þjálfari eða leikmaður?

„Þetta er alltaf jafn sætt. Þú vinnur titilinn – leikmaður, aðstoðarþjálfari eða þjálfari – þetta er alltaf jafn sætt,“ sagði Sölvi Geir að lokum áður en hann fór loks að opna kampavínið.

