Íslandsmeistarar Víkings hafa samið við hinn sautján ára Björgvin Brima Andrésson. Hann kemur til liðsins frá Gróttu.
Björgvin er yngri bróðir Benónýs Breka, leikmanns Stockport County á Englandi, sem á markametið í efstu deild á Íslandi. Björgvin skrifaði undir fjögurra ára samning við Víking.
Kæru Víkingar. Knattspyrnudeild Víkings tilkynnir með mikilli hamingju að Björgvin Brimi Andrésson hefur skrifað undir samning við Íslandsmeistara Víkings út árið 2029.Velkominn í Hamingjuna Björgvin! ❤️🖤Sjá nánar : https://t.co/YbC9cGKbKQ pic.twitter.com/vOwufeo1vp— Víkingur (@vikingurfc) October 8, 2025
Björgvin er uppalinn hjá Gróttu en lék tvo leiki með KR í Bestu deildinni í fyrra. Á nýafstöðnu tímabili skoraði hann átta mörk í tuttugu leikjum fyrir Gróttu í 2. deildinni. Seltirningar enduðu í 2. sæti og endurheimtu sæti sitt í Lengjudeildinni.
Víkingur varð Íslandsmeistari í þriðja sinn á síðustu fimm árum og í áttunda sinn alls á sunnudaginn. Víkingar unnu þá FH-inga, 2-0, á heimavelli.
„Björgvin Brimi er spennandi leikmaður sem við höfum verið að fylgjast með. Hann er snöggur, teknískur og getur leyst fleiri en eina stöðu. Við hlökkum til að fylgast með honum í Víkingstreyjunni og þróa hann sem leikmann. Hann er með alla burði til að verða frábær leikmaður fyrir Víking,“ sagði Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, um nýjasta leikmann félagsins.