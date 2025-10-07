Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Stefán Árni Pálsson skrifar 7. október 2025 11:01 Helgi Guðjónsson er meðal fyrstu manna á blað í byrjunarlið Víkinga Vísir/Lýður Helgi Guðjónsson hefur verið partur af Víkingsliðinu í öllum þremur Íslandsmeistaratitlunum undanfarin ár. En í vetur fór hann í nýja stöðu og er í dag með þeim fyrstu á blað í byrjunarliðið. Víkingur varð í gær Íslandsmeistari í þriðja sinn á síðustu fjórum árum. Helgi skoraði í sigurleik liðsins gegn FH, 2-0, í Bestudeildinni í gærkvöldi og varð allt vitlaust í Fossvoginum að leik lokum. Félagið orðið Íslandsmeistari, þrátt fyrir að eiga eftir að spila tvo leiki. „Ég var í þessu hlutverki að vera á bekknum fyrstu fjögur fimm árin og tók því bara og gerði eins vel og ég gat og svo breyttist þetta í vetur og ég spilaði nýja stöðu. Það er töluvert skemmtilegra að spila alla þessa leiki og vera alltaf inn á,“ segir Helgi í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi. Helgi sem hefur spilað framarlega á vellinum allan sinn feril fann sig í nýrri stöðu í vetur þegar Víkingar léku í Sambandsdeildinni. Núna er hann kominn í öftustu víglínu en sækir samt sem áður mikið upp völlinn. „Þetta kom upp í Evrópuleikjunum gegn Panathinaikos. Kalli [Karl Friðleifur] var í banni og það vantaði mann sem gat sótt upp völlinn og varist í þessa leiki, þar sem við vorum að fara í fimm manna vörn. Sölvi [Geir Ottesen] ákvað að treysta mér fyrir því og það gekk ágætlega og við vorum óheppnir að fara ekki áfram að mínu mati. Þaðan kom þetta og færðist yfir í það að verða bakvörður í sumar.“ Þessi 26 ára leikmaður útilokar ekki að fara í atvinnumennskuna, eitthvað sem hann hefur aldrei gert áður. „Ef það kemur eitthvað skemmtilegt upp og allir aðilar eru sáttir þá auðvitað er maður til í að skoða það, af því að það er eitthvað sem ég hef ekki prófað enn þá og væri alveg til í að fá að prófa ef að tækifærið gefst til.“ Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Sló golfhögg með krókódíl rétt fyrir aftan sig Golf „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Fótbolti LeBron boðar aðra Ákvörðun Körfubolti Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik Fótbolti „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Íslenski boltinn Metár hjá David Beckham Fótbolti Sekúndubrot á milli Tomma og Nablans í fyrstu grein Ólympíuleika Extra Sport Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Enski boltinn Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Íslenski boltinn Sjáðu svakalega vítakeppni þegar frændliðin börðust í bikarnum Handbolti Fleiri fréttir Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Sjáðu mörkin sem tryggðu Blikum titilinn Sjá meira