Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær

25. og þriðja síðasta umferð Bestu deildar karla í fótbolta kláraðist með þremur leikjum í gær og nú fá sjá mörkin úr leikjunum hér inn á Vísi.
Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með 2-0 heimasigri á FH í Víkinni.
Valdimar Þór Ingimundarson skoraði fyrra markið strax á 9. mínútu eftir undirbúning Gylfa Sigurðssonar og Helgi Guðjónsson innsiglaði sigurinn með skallamarki sjö mínútum fyrir leikslok eftir fyrirgjöf Karl Friðleifs Gunnarssonar.
Blikar ætla ekki að gefast upp í baráttunni um Evrópusætið og unnu flottan 3-1 sigur á Fram í gær þar sem öll mörkin komu í fyrri hálfleiknum.
Höskuldur Gunnlaugsson og Kristinn Jónsson skoruðu fyrir Blika en fyrsta markið var sjálfsmark. Jakob Byström skoraði fyrir Fram.
KA og Vestri gerðu 1-1 jafntefli á Akureyri. Jeppe Pedersen kom Vestra yfir í fyrri hálfleik en Hans Viktor Guðmundsson jafnaði metin ellefu mínútum fyrir leikslok.
Fyrir vikið er mikil spenna í fallbaráttunni en Vestramenn náðu þarna í stig eftir þrjá tapleiki í röð.