Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í Bestu deild karla í gærkvöldi með 2-0 sigri á FH en titilinn er í höfn þrátt fyrir að enn séu tvær umferðir eftir af mótinu.
Víkingar eru með sjö stiga forskot á Valmennn þegar aðeins sex stig eru eftir af pottinum.
Þetta er þriðji Íslandsmeistaratitill Víkinga á síðustu fimm tímabilinu og sá áttundi frá upphafi.
Leikmenn, þjálfarar og starfsmenn Víkings fögnuðu sigrinum vel í Hamingjunni í Víkinni í gær.
Hér fyrir neðan má sjá gleðina í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum.
View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélagið Víkingur (@vikingurfc)
