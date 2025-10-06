Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. október 2025 10:30 Finnur Tómas Pálmason fékk að heyra það frá Bjarna Guðjónssyni í Stúkunni. Vísir/Anton Brink Leikmenn KR fengu að heyra það frá fyrrum fyrirliða og þjálfara liðsins eftir að hafa sofnað enn á ný í varnarleiknum um helgina. Það var einkum einn leikmaður sem fékk harða gagnrýni frá KR goðsögninni. KR-ingar fengu á sig mögulega afar dýrkeypt jöfnunarmark undir lokin á móti Aftureldingu um helgina og sitja fyrir vikið í neðsta sæti Bestu deildar karla þegar tvær umferðir eru eftir. Bjarni Guðjónsson hafði sterkar skoðanir á varnarleik KR í þessu mikilvæga marki Mosfellinga og þá sérstaklega á frammistöðu Finns Tómasar Pálmasonar. Klippa: Bjarni Guðjóns fór yfir frammistöðuna hjá Finni Tómasi í sumar „Hér er Michael Akoto að berjast og reyna að vinna boltann en það sem aðrir leikmenn KR inn í vítateignum gera hér og hafa gert ítrekað í sumar eru vinnubrögð sem eru ekki viðunandi,“ sagði Bjarni Guðjónsson. Finnur fær að heyra það „Akoto er að berjast en Finnur Tómas [Pálmason] stendur kyrr. Þarna kemst einn Mosfellingur í boltann, boltinn fer í stöngina, hrekkur aftur út og næsti kemur í boltann. Finnur Tómas hefur ekki ennþá tekið skref í átt að boltanum til að reyna að hreinsa boltann út úr vítateignum,“ sagði Bjarni. „Á hættulegasta staðnum á vellinum, beint fyrir framan markið þitt. Þarna ertu að spila með liði sem er að berjast fyrir lífi sinu og fyrir því að halda sér í deildinni,“ sagði Bjarni. Bjarni tók síðan fyrir fjölmörg fleiri dæmi um vandræðalegan varnarleik Finns í sumar. Ekki bara eitt skipti „Hann fattar það ekki hvar hættuna staðar að,“ sagði Bjarni og hélt áfram: „Þetta er ekki bara eitt skipti. Þetta eru bara síendurtekin atvik. Við hefðum getað tekið mikið fleiri atvik,“ sagði Bjarni. „Það verður að vera krafa á þá sem eru að spila leikinn sem og þeirra sem horfa á leikinn og borga sig inn á leikinn að þeir sem fara inn í eigin vítateig hafi meiri áhuga á því að verja markið sitt heldur en KR sýnir ítrekað í allt sumar,“ sagði Bjarni. Það má horfa á þessa samantekt og heyra skoðun Bjarna hér fyrir ofan. Besta deild karla KR Stúkan Mest lesið Opnaði sig um skilnaðinn og erfiða tíma Sport Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Enski boltinn Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Íslenski boltinn „Hættiði að horfa á klám og hættiði að runka ykkur“ Sport Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn Íslenski boltinn Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Íslenski boltinn „Viljiði að einhver deyi inn á vellinum“ Sport „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Íslenski boltinn Er Kristján Fannar ÍR-ingur eða Keflvíkingur? Körfubolti Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Fótbolti Fleiri fréttir Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Sjáðu mörkin sem tryggðu Blikum titilinn Fékk yfir sig vatnsgusu: „Fagna þessu á Gus Gus á morgun“ „Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Sjá meira