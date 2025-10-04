Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Valur Páll Eiríksson skrifar 4. október 2025 22:40 Túfa segir sig og hans lið hafa fengið ómaklega gagnrýni í sumar. Vísir/Diego Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta, var að vonum ánægður eftir mikilvægan 3-2 sigur hans manna á Stjörnunni í Bestu deild karla á Hlíðarenda í kvöld. Hann vísar ómaklegri gagnrýni fótboltasérfræðinga á bug. „Ég er mjög ánægður og stoltur af liðinu í dag. Leikurinn byrjar í brekku, að lenda undir eftir fjórar mínútur. Það er týpískt fyrir lið sem er búið að eiga í erfiðleikum. Það eina sem ég bað um í dag var að halda í það identity sem við höfum skapað í sumar,“ sagði Túfa í samtali við Ágúst Orra Arnarson eftir leik. Líkt og hann nefnir lentu Valsmenn undir snemma leiks og virtust ekki líklegir til afreka. Liðið hafði tapað fjórum leikjum af sex í aðdragandanum og sjálfstraust manna minna en ella. Áðurnefnd identity, einkenni liðsins, hafi sýnt sig í dag. „Það identity er samstaða, að allir rói í sömu átt af fullum krafti, að mótlæti sé bara hvatning og reyna að spila leikinn þannig. Mér fannst liðið mitt gera það í dag.“ Valsmenn hafa verið mikið milli tannana á fólki í sumar, líkt og eðlilegt er með eitt stærsta félag landsins. Liðið fór ekkert sérlega vel af stað í deildinni og fóru af stað orðrómar snemmsumars að starf þjálfarans væri í hættu. Þá hafa Valsmenn sætt gagnrýni eftir að hafa tapað bikarúrslitaleik fyrir Vestra en í þeim leik meiddist markahæsti maður liðsins, Patrick Pedersen, og leiðin legið niður á við. Gengið verið brösugt og Valsmenn farið úr toppsætinu í það að vera við það að missa af Víkingi í toppbaráttunni. Hefur þessi umræða legið á Túfa? „Eina sem hefur legið þungt á mér persónulega er að liðið hefur ekki unnið leiki að undanförnu. Það er þungt fyrir mig að missa menn í meiðsli sem voru geggjaðir. Á þeim tímapunkti var ekkert betra lið á Íslandi en Valur – þegar við vorum með alla okkar leikmenn,“ segir Túfa og bætir við: „Í öllum okkar keppnum höfum við farið alla leið. Við unnum Lengjubikarinn, fórum í úrslit í bikarnum og höfum verið eina liðið að veita Víkingi samkeppni – liði sem hefur tekið yfir íslenskan fótbolta ásamt Breiðabliki. Við erum enn í þeirri baráttu,“ „Ég held að ég sé eini þjálfari í heiminum sem hefur verið í slíkri neikvæðri umræðu hjá fólki sem ég veit ekkert hvað þau vita mikið um fótbolta og lið sem er alltaf að gera sitt besta. Lið með identity sem hefur ekki verið til staðar hjá Val undanfarin ár. Lið sem er á öllum vígstöðum að keppa um fyrsta sæti,“ segir Túfa. 