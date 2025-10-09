Víkingar eru Íslandsmeistarar í fótbolta í þriðja sinn á síðustu fimm árum. Liðið er búið að tryggja sér titilinn í Bestu deildinni fyrir síðustu tvær umferðirnar. Ein af hetjunum í Hamingjunni í sumar var leikmaður sem var færður mun aftar á völlinn en við erum vön að sjá hann.
Það koma margir til greina sem bestu leikmenn Bestu deildar karla í fótbolta í sumar. Að mínu mati á Helgi Guðjónsson alltaf að vera einn af þeim.
Við sáum samt allt aðra útgáfu af Helga í sumar en við erum vön.
Síðustu ár hefur hann átt stóran þátt í góðum árangri Víkingsliðsins en þó vanalega með því að koma sterkur inn af bekknum og gera oft útslagið á lokakafla leikja.
Hann hefur hingað til verið framherji og stundum verið úti á vængnum. Samkeppnin í þessar stöður er mikil í Víkingsliðinu og Helgi þurfti oft að byrja á bekknum.
Hann var samt alltaf í miklum metum hjá þjálfurum og stuðningsmönnum enda maður sem kom oftast með jákvæða innkomu í leikjum og bauð upp á þann hæfileika að geta breytt leikjum.
Sölvi Geir Ottesen tók við þjálfun Víkingsliðsins af Arnari Gunnlaugssyni fyrir þetta tímabil og hann sá annan leikmann í Helga. Stöðu sem flestir settu upp stórt spurningamerki þegar þeir sáu framherjann vera kominn alla leið niður í vængbakvörðinn.
Helgi greip því hins vegar fagnandi að fá loksins fast sæti í liðinu og hefur blómstrað í vinstri vængbarkverðinum.
Hann hefur átt fjölda stoðsendinga og er ekkert hættur að skora þótt hann sé kominn aftar á völlinn.
Það sýndi hann sem dæmi í sigurleiknum á FH sem tryggði Íslandsmeistaratitilinn með því að skora seinna markið og gulltryggja sigurinn og um leið titilinn. Þetta var líka þriðja markið hans í þremur leikjum liðsins í úrslitakeppninni.
Helgi er þriðji markahæsti leikmaður Víkingsliðsins í sumar með átta mörk og stoðsendingahæstur í öllu liðinu með níu stoðsendingar. Helgi hefur alls komið að sautján mörkum eða flestum allra í Íslandsmeistaraliði Víkings.
Þessi innkoma Helga í nýja stöðu minnir mig svolítið á það þegar Sigursteinn Gíslason var færður af miðjunni hjá Skagaliðinu og niður í vinstri bakvörðinn með frábærum árangri.
Sigursteinn viðurkenndi á sínum tíma að hafa ekki verið sáttur við þessa breytingu í byrjun en fann fljótlega að þessi staða hentaði honum afar vel.
Sigursteinn kom inn í þessa stöðu eftir skell Skagamanna í byrjun sumars 1993 og hvorki hann né Skagaliðið litu til baka eftir það. ÍA vann tvöfalt um haustið og náði einnig að vinna eftirminnilegan sigur á Feyenoord í Evrópukeppninni.
Árið eftir átti Sigursteinn síðan stórkostlegt tímabil í vinstri bakverðinum þegar Skagamenn unnu aftur Íslandsmeistaratitilinn. Það var ekki alveg sama markaveislan hjá Skagamönnum og árið áður en frammistaða Sigursteins bar af að mati flestra spekinga og blaðamanna. Eftir tímabilið var hann síðan kosinn leikmaður ársins í stöðu sem hann hafði aldrei hugsað sér að spila.
Leikmenn með rétta keppnisskapið, sigurviljann og fótboltagáfur eiga alltaf möguleika á að finna nýjar víddir á vellinum í nýjum stöðum. Helgi er enn eitt góða dæmið um það.
Margir leikmenn Víkings hafa vissulega átt gott tímabil í ár. Daniel Hafsteinsson hefur verið flottur inni á miðjunni á sínu fyrsta tímabili í Víkinni. Valdimar Þór Ingimarsson kom inn úr kuldanum og hefur farið á kostum seinni hluta sumars og þá má ekki gleyma mikilvægi Gunnars Vatnhamar, en liðið tapar ekki þegar Færeyingurinn byrjar leikina.
Tímabilsins verður samt kannski aðallega minnst fyrir að vera sumarið sem Helgi Guðjónsson blómstraði óvænt í glæmýrri stöðu. Hvort sem hann verður kosinn leikmaður ársins eða ekki þá hefur þetta verið hans sumar.