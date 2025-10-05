Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 5. október 2025 21:08 Kristinn Jónsson lét að sér kveða í kvöld. Vísir/Diego Breiðablik lagði Fram 3-1 í 25. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Sigurinn heldur Evrópuvonum Breiðabliks fyrir tímabilið 2026 á lífi þar sem Blikar eru nú þegar í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Breiðablik mátti þola stórt tap í 1. umferð Sambandsdeildarinnar á meðan Fram vann góðan 2-0 sigur á Val í síðustu umferð Bestu deildarinnar. Það var þó ekki að sjá að þeir leikir hefðu nein áhrif á spilamennsku liðanna í kvöld. Blikar komust yfir snemma leiks þegar Kristinn Jónssón átti fyrirgjöf frá vinstri sem Kyle McLagan, miðvörður Fram, tókst að setja í eigið net án þess að Viktor Freyr Sigurðsson kæmi neinum vörnum við. Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, tvöfaldaði forystuna um miðbik fyrri hálfleiks. Boltinn hrökk fyrir hann við vítateig Fram, fyrirliðinn tók eina snertingu og skilaði boltanum svo af mikilli yfirvegun í netið. Staðan 2-0 þegar fyrri hálfleikur var rétt hálfnaður. Það stefndi í að staðan yrði 2-0 í hálfleik en upp úr bókstaflega engu minnkaði Jakob Byström muninn þegar fimm mínútur voru til loka fyrri hálfleiks. Kennie Chopart lagði boltann fyrir framherjann unga sem fann leið í gegnum vörn heimamanna og skilaði boltanum í netið. Í blálok fyrri hálfleiks bætti Kristinn Jónsson við þriðja marki Blika. Aukaspyrna hans fór þá af veggnum og í netið. Síðari hálfleikur var bragðdaufur framan af og virtust liðin búin að sætta sig við stöðuna. Á endanum hótaði Fram því að minnka muninn en það gekk ekki eftir, lokatölur 3-1. Þegar tvær umferðir eru eftir er Breiðablik í 4. sæti með 39 stig, tveimur minna en Stjarnan sem er sæti ofar. Fram er í 6. sæti með 32 stig. Atvik leiksins Það hlýtur að vera fyrsta mark leiksins. Setti ákveðinn tón í leikinn þar sem annað liðið er að eltast við Evrópu á meðan hitt er í raun bara að klára mótið. Stjörnur og skúrkar Hinn síungi Kristinn Jónsson skoraði og lagði upp í dag. Hann fær því að vera stjarnan að þessu sinni. Lítið um skúrka nema Kyle sé skúrkur fyrir að setja boltann í eigið net. Stemmning og umgjörð La-la stemmning í Kópavogi. Það er við hæfi að á sama tíma hafi fjendur þeirra í Víking tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Umgjöriðin þó fín sem alltaf. Dómarinn Fínt bara, gott bara. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik Fram Mest lesið Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Íslenski boltinn Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan Íslenski boltinn Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu Íslenski boltinn „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Íslenski boltinn Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Íslenski boltinn Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið Enski boltinn Uppgjör: FH - Þróttur 4-0 | Evrópusætið innan seilingar fyrir FH Fótbolti Missir Mbappé af Íslandsförinni? Fótbolti Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla Fótbolti Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal Fótbolti Fleiri fréttir „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Sjáðu mörkin sem tryggðu Blikum titilinn Fékk yfir sig vatnsgusu: „Fagna þessu á Gus Gus á morgun“ „Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Sjá meira