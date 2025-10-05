„Þetta er ótrúlega svekkjandi, leiðinlegt að leiða leikinn svona lengi og ná ekki að vinna.“ sagði Jón Þór Hauksson eftir 1-1 jafntefli á móti KA á Greifavellinum í dag. Þetta var fyrsti leikur Jón Þórs með liðið eftir þjálfaraskipti.
„Það er líka alltaf svekkjandi að fá á sig mark úr föstu leikatriði sem við eigum að ráða við en á móti kemur að við skorum líka úr föstu leikatriði þannig að það er bara eins og það er.“
Jón Þór var ánægður með orkustig sinna manna í leiknum og leið sjálfum vel á hliðarlínunni.
„Mér leið bara býsna vel á hliðarlínunni. Leikmenn voru að leggja mikið á sig í dag og það er jákvætt. Það var samheldni og liðsheild, við vorum þéttir og gáfum ekki mörg færi á okkur ekki nema þá kannski undir lokin þar sem heimamenn voru stutt frá því að skapa sér fleiri færi en ég held við getum verið nokkuð sáttir að fara með stig héðan. Þegar allt er tekið inn í myndina að þá er þetta gott stig þó menn séu auðvitað hundfúlir akkúrat núna. Mér fannst virkilega jákvæð orka í gangi hjá okkur en kannski var orkan KA megin síðustu tíu mínúturnar en margt sem ég er rosalega ánægður með í leik liðsins í dag.“
Orkustigið færðist yfir til KA menn þegar lítið lifði leiks en Jón Þór hafði svar við því.
„Við byrjuðum með þrjá leikmenn sem hafa lítið spilað í sumar þannig að við vissum að þeir myndu ekki hafa sama orkustig og við vildum halda uppi allan leikinn. Við þurftum því að gera breytingar sem riðluðu aðeins skipulaginu hjá okkur. Að auki voru nokkrir leikmenn eftir á Ísafirði vegna meiðsla. Við verðum líka að hafa í huga að KA hafði unnið síðustu fimm heimaleiki sína þannig að það að taka stig héðan er alls ekki heimsendir. Þegar við horfum á okkar gengi í síðustu leikjum þá má segja að ákveðin blæðing hafi verið stöðvuð í dag. Liðið hafði ekki skorað í síðustu tveimur leikjum og fengið á sig mörg mörk, þannig að margt jákvætt má taka úr þessum leik.“
Það eru tveir leikir eftir af mótinu, Vestri er með örlög sín í sínum höndum fyrir þessa tvo leiki.
„Þessi deild hefur verið út og suður í allt sumar, allir leikir eru erfiðir. Það snýst um að vera tilbúinn og leggja hart að sér. Nú kemur smá pása og þá þurfa menn að nýta hana vel, vera tilbúnir að leggja mikið á sig og halda orkustiginu háu í 90 mínútur næst.“