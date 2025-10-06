Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. október 2025 14:30 Garðar B. Gunnlaugsson fagnar einu af mögum mörkum sínum í sigurgöngunni. Sýn Sport Skagamenn unnu um helgina sinn fimmta leik í röð í Bestu deild karla í fótbolta og það þarf að fara langt aftur til að finna aðra eins sigurgöngu hjá þeim gulu og núna glöðu. Skagaliðið vann síðast fimm deildarleiki í röð í efstu deild frá 23. júní til 24. júlí 2026 eða fyrir meira en níu árum síðan. Sú sigurganga kom upp úr mjög slöku gengi liðsins alveg eins og nú. Þegar sigurgangan hófst í júní 2016 þá sátu Skagamenn í fallsæti með aðeins fjögur stig og níu mörk í mínus í fyrstu sjö leikjum tímabilsins. Hlutirnir litu heldur ekkert alltof vel út í áttunda leiknum sem var á KR-vellinum. KR var 1-0 yfir þegar minna en tíu mínútur voru eftir af leiknum. Garðar B. Gunnlaugsson skoraði þá tvö mörk á lokamínútunum, fyrst úr víti og svo með mögnuðu skoti langt fyrir utan teig. Þessar lokamínútur kveiktu heldur betur í Garðari og Skagaliðinu. Næstu fjórir leikir unnust líka. Garðar skoraði alls átta mörk í þessari fimm leikja sigurgöngu eða 72 prósent marka liðsins. Garðar var með þrennu í 4-2 sigri á Stjörnunni, skoraði eina markið í 1-0 sigri á Breiðabliki, seinna markið í 2-1 sigri á Val og fyrra markið í 2-0 sigri á ÍBV. Eftir þessi fimmtán stig í fimm leikjum voru Skagamenn komnir upp í fimmta sæti deildarinnar og Garðar orðinn markahæstur í deildinni. Sigurgangan endaði með 3-1 tapi á móti verðandi Íslandsmeisturum FH en Skagamenn komust þó í 1-0 í leiknum með marki Þórðar Þ. Þórðarsonar. Skagamenn enduðu í áttunda sæti deildarinnar og Garðar varð markakóngur með fjórtán mörk. Þjálfari liðsins var Gunnlaugur Jónsson og Jón Þór Hauksson aðstoðaði hann. Steinar Þorsteinsson, núverandi leikmaður liðsins, spilaði líka með liðinu þetta sumar en hann var þá bara nítján ára. Núverandi atvinnumenn, Arnór Sigurðsson og Stefán Teitur Þórðarson, voru líka að stíga sín fyrstu spor í meistaraflokki og Tryggvi Hrafn Haraldsson, núverandi Valsmaður, var líka í stóru hlutverki eftir að hann fékk tækifæri skömmu áður en sigurgangan hófst. Markvörður liðsins var Árni Snær Ólafsson, núverandi markvörður Stjörnunnar. Besta deild karla ÍA Mest lesið Opnaði sig um skilnaðinn og erfiða tíma Sport Trump fær blóðugan bardaga í Hvíta húsinu í afmælisgjöf Sport Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Enski boltinn Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Íslenski boltinn Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Íslenski boltinn „Hættiði að horfa á klám og hættiði að runka ykkur“ Sport „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Enski boltinn Laus úr útlegðinni og mættur heim Handbolti Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Enski boltinn Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Sjáðu mörkin sem tryggðu Blikum titilinn Fékk yfir sig vatnsgusu: „Fagna þessu á Gus Gus á morgun“ „Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Sjá meira