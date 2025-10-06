Íslenski boltinn

Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Garðar B. Gunnlaugsson fagnar einu af mögum mörkum sínum í sigurgöngunni.
Skagamenn unnu um helgina sinn fimmta leik í röð í Bestu deild karla í fótbolta og það þarf að fara langt aftur til að finna aðra eins sigurgöngu hjá þeim gulu og núna glöðu.

Skagaliðið vann síðast fimm deildarleiki í röð í efstu deild frá 23. júní til 24. júlí 2026 eða fyrir meira en níu árum síðan.

Sú sigurganga kom upp úr mjög slöku gengi liðsins alveg eins og nú.

Þegar sigurgangan hófst í júní 2016 þá sátu Skagamenn í fallsæti með aðeins fjögur stig og níu mörk í mínus í fyrstu sjö leikjum tímabilsins.

Hlutirnir litu heldur ekkert alltof vel út í áttunda leiknum sem var á KR-vellinum. KR var 1-0 yfir þegar minna en tíu mínútur voru eftir af leiknum. Garðar B. Gunnlaugsson skoraði þá tvö mörk á lokamínútunum, fyrst úr víti og svo með mögnuðu skoti langt fyrir utan teig.

Þessar lokamínútur kveiktu heldur betur í Garðari og Skagaliðinu. Næstu fjórir leikir unnust líka.

Garðar skoraði alls átta mörk í þessari fimm leikja sigurgöngu eða 72 prósent marka liðsins.

Garðar var með þrennu í 4-2 sigri á Stjörnunni, skoraði eina markið í 1-0 sigri á Breiðabliki, seinna markið í 2-1 sigri á Val og fyrra markið í 2-0 sigri á ÍBV.

Eftir þessi fimmtán stig í fimm leikjum voru Skagamenn komnir upp í fimmta sæti deildarinnar og Garðar orðinn markahæstur í deildinni.

Sigurgangan endaði með 3-1 tapi á móti verðandi Íslandsmeisturum FH en Skagamenn komust þó í 1-0 í leiknum með marki Þórðar Þ. Þórðarsonar.

Skagamenn enduðu í áttunda sæti deildarinnar og Garðar varð markakóngur með fjórtán mörk.

Þjálfari liðsins var Gunnlaugur Jónsson og Jón Þór Hauksson aðstoðaði hann. Steinar Þorsteinsson, núverandi leikmaður liðsins, spilaði líka með liðinu þetta sumar en hann var þá bara nítján ára.

Núverandi atvinnumenn, Arnór Sigurðsson og Stefán Teitur Þórðarson, voru líka að stíga sín fyrstu spor í meistaraflokki og Tryggvi Hrafn Haraldsson, núverandi Valsmaður, var líka í stóru hlutverki eftir að hann fékk tækifæri skömmu áður en sigurgangan hófst. Markvörður liðsins var Árni Snær Ólafsson, núverandi markvörður Stjörnunnar.

