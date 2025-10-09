Íslenski boltinn

Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Markus Lund Nakkim, leikmaður Vals, fær að spila næsta leik liðsins eftir allt saman.
Vísir/Pawel Cieslikiewic

Markus Lund Nakkim, leikmaður Vals, verður ekki í leikbanni í næsta leik liðsins í Bestu deild karla í fótbolta þrátt fyrir að hafa verið úrskurðaður í bann á síðasta fundi aga- og úrskurðarnefndar Knattspyrnusambands Íslands.

KSÍ hefur nú leiðrétt þann dóm með sérstakri frétt á heimasíðu sinni.

Nakkim hafði verið úrskurðaður í eins leiks bann vegna fjögurra áminninga.

Úrskurðurinn var aftur á móti leiðréttur og leikbann Markus Lund Nakkim afturkallað með vísan til þess að hann átti að fá eina áminningu dregna frá uppsöfnuðum áminningum að loknum 22 umferðum í samræmi við ákvæði greinar 13.1.1 reglugerðar KSÍ um aga- og úrskurðarmál.

Úrskurður aga- og úrskurðarnefndar hefur einnig verið leiðréttur á heimasíðu KSÍ.

Enginn Valsmaður verður því í leikbanni í næsta leik sem er á móti FH eftir landsleikjahléið.

