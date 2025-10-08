Gætu spilað á Wembley ef Emirates fær Real Madrid uppfærslu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. október 2025 10:00 Emirates-leikvangurinn, heimavöllur Arsenal, gæti stækkað mikið á næstu árum. Getty/David Price Emirates-leikvangurinn, heimavöllur Arsenal, er að verða tuttugu ára á næsta ári og hann gæti fengið risauppfærslu í afmælisgjöf. Heimavöllur Arsenal er nú fimmti stærsti leikvangur knattspyrnufélags á Englandi en félagið vill stækka leikvanginn til að halda í því hin stóru lið ensku úrvalsdeildarinnar. Breska ríkisútvarpið fjallar um þetta en segir að viðræðurnar séu samt enn á frumstigi. Engin ákveðin áætlun hefur verið valin en möguleiki á að spila heimaleiki á Wembley-leikvanginum á meðan framkvæmdir standa yfir hefur verið ræddur. 🚨 Arsenal is advancing plans to expand Emirates Stadium to over 70,000 seats, potentially up to 80,000 by 2028. The £400-500m project, led by KSE and Populous, may see the Gunners temporarily relocate to Wembley for 12-18 months during construction. pic.twitter.com/poxKFEs0F5— Arsenal Team (@_ArsenalTeam) October 7, 2025 Arsenal hefur spilað heimaleiki áður á Wembley en það var á gamla Wembley-leikvanginum í Meistaradeildinni tímabilin 1998–99 og 1999–2000. Það muna líka margir eftir því að erkióvinirnir í Tottenham spiluðu alla „heimaleiki“ sína á Wembley tímabilið 2017–18 og mestallt tímabilið 2018–19 á meðan nýr leikvangur þeirra var í byggingu. Á næsta ári verða liðin tuttugu ár síðan Arsenal flutti á Emirates frá Highbury. Talið er að í viðræðunum hafi verið rætt um möguleikann á að breyta sætaskipan til að bæta við þúsundum sæta, þar sem Arsenal leitast við að halda í við stærstu leikvanga landsins. Leikvangurinn tekur nú 60.704 manns í sæti en gæti tekið yfir sjötíu þúsund manns eftir framkvæmdir. Það myndi gera leikvanginn að stærsta félagsvelli í London. Samkvæmt frétt í Telegraph þá er Arsenal að skoða svipaðar framkvæmdir og voru gerðar á Santiago Bernabeu, heimavelli Real Madrid. Lykilatriðið í því væri að gera stúkurnar brattari og bæta við fleiri sætum þannig. Heildarumfang leikvangsins myndi ekki stækka mikið. View this post on Instagram A post shared by Daily Mail Sport (@dailymailsport) Enski boltinn Mest lesið Markvörður Real í fýlu og mætir ekki til Íslands Fótbolti Erika Nótt segir að nú sé tími til að hlusta á konurnar Sport Sammála Eiði pabba sínum um heimskupör Fótbolti Segir leikmenn í gullkynslóð Englands hafa verið „sjálfhverfir lúserar“ Enski boltinn Varar við því að Norðmönnum gæti verið dæmdur leikurinn tapaður Fótbolti McGregor í langt bann en gæti keppt í Hvíta húsinu Sport Aðdáendur pirraðir eftir „ákvörðun“ LeBron James Körfubolti Lugu til um afa og ömmur sjö landsliðsmanna Fótbolti Telja að leikmenn United styðji Ruben Amorim Enski boltinn Vilja vopnahlé út um allan heim yfir Ólympíuleikana Sport Fleiri fréttir Gætu spilað á Wembley ef Emitrates fær Real Madrid uppfærslu Telja að leikmenn United styðji Ruben Amorim Segir leikmenn í gullkynslóð Englands hafa verið „sjálfhverfir lúserar“ Raya að skrifa undir nýjan samning Haaland hefur skorað á öllum völlum nema einum Tíu milljóna punda kjarakaup John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Sjá meira