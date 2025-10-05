„Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 5. október 2025 08:00 Slot ræðir við Farai Hallam, fjórða dómara leiksins. EPA/VINCE MIGNOTT Arne Slot, þjálfari Liverpool, sagði lið sitt hafa átt meira skilið úr leik þess gegn Chelsea á Stamford Bridge á laugardag. Bláliðar skoruðu í blálokin og sáu þar með til þessa að Liverpool hafi tapað þremur leikjum í röð. „Fannst þetta vera leikur tveggja góðra liða. Það var óheppilegt fyrir okkur að eina færið sem þeir fengu í fyrri hálfleik endaði í samskeytunum. Við sköpuðum þrjú opin marktækifæri en mér leið eins og leikurinn væri í járnum.“ „Við byrjuðum vel í síðari hálfleik, það kom ekki á óvart þegar við jöfnuðum metin. Síðasti stundarfjórðungurinn var teiganna á milli. Bæði lið fengu færi til að vinna leikinn. Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin.“ Liverpool hefur tapað þremur leikjum í röð. „Við töpuðum einnig á Stamford Bridge á síðustu leiktíð. Við vorum nálægt því að ná í úrslit. Eins og ég hef sagt, á móti Galatasaray fengum við einn á einn færi og svo fá þeir vítaspyrnu. Við fengum á okkur mark í uppbótar-uppbótartíma gegn Crystal Palace. Svo í dag skora þeir þegar það hefði getað komið mark sitthvoru megin.“ Um breytingar á vörninni. „Oftast nær skipti ég bakvörðunum því þeir eru á gulu spjaldi og maður veltir fyrir sér hvort það sé sniðugt að halda þeim á vellinum. Við þurfum á Florian Wirtz að halda í dag og Milos Kerkez varð þreyttari og þreyttari. Hann spilaði 90 mínútur í tveimur leikjum og nú þriðji leikurinn, hann er ekki vanur því. Maður fann og sá það, að það varð erfiðara og erfiðara fyrir hann að halda áfram. Það var mikil ógn af vængmönnunum þeirra.“ „Ibrahima Konaté fann til í lærinu, þá fara viðvörunarbjöllur af stað. Ef leikurinn hefði haldið áfram á þennan veg hefði ég beðið með skiptinguna en ég vildi ekki taka áhættuna. Það var ekki tilviljun að þegar við færðum Ryan Gravenberch þá komumst við inn í leikinn.“ Konaté fór af velli og Gravenberch fór í miðvörðinn.EPA/ADAM VAUGHAN „Við vorum betri aðilinn en síðustu 10-15 mínúturnar var þetta endanna á milli og bæði lið hefðu getað skorað. Bæði lið komust margoft að vítateigslínunni. Þetta féll ekki með okkur á þeim augnablikum og við þurfum að leggja harðar að okkur. Að því sögðu, Chelsea og Palace á útivelli, þetta eru lið sem spyrja margra spurninga,“ sagði Slot að endingu. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Íslenski boltinn „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Íslenski boltinn „Hann er topp þrír í deildinni“ Körfubolti Dagskráin í dag: Sunnudagur til sælu Sport Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum Íslenski boltinn Haukar og Fram með mikilvæga sigra Handbolti „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Enski boltinn Þriðja tap Liverpool í röð Enski boltinn „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Sjá meira